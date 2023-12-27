Самарец решил стать "закладчиком" и получил шесть с половиной лет колонии

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Летом 2023 г. местный житель договорился с неизвестным о работе курьером по доставке наркотиков. Так, сначала он получил 14 свертков с 6,6 синтетического наркотика и разложил по закладкам. Со второй партией — пять свертков с 2 г его задержали полицейские.
В итоге суд назначил самарцу шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
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Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
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Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
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