Самарец решил стать "закладчиком" и получил шесть с половиной лет колонии

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Летом 2023 г. местный житель договорился с неизвестным о работе курьером по доставке наркотиков. Так, сначала он получил 14 свертков с 6,6 синтетического наркотика и разложил по закладкам. Со второй партией — пять свертков с 2 г его задержали полицейские.

В итоге суд назначил самарцу шесть с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.