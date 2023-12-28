В суд отправлено уголовное дело воспитателя из Безенчука, которая не уследила за ребенком

Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитателя детского сада, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. п. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.



По версии следствия, 2 августа в дневное время двухлетний мальчик, находясь в детском саду, оставленный без присмотра воспитателя, упал с лестницы и получил телесные повреждения. Ребенок более 10 дней находился на стационарном лечении.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.