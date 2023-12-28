ПАО "Т Плюс" разместил фотографии энергетиков на билбордах на оживленных магистралях Самарской области. В общей сложности в проекте "Быть энергетиком — престижно!" принимают участие 17 городов страны, в числе которых Самара, Новокуйбышевск, Тольятти и Сызрань. Цель проекта — продемонстрировать старшеклассникам и учащимся профильных учебных заведений перспективы карьерного роста на предприятиях "Т Плюс" в регионе.
Каждый из героев проекта начал свой путь в отрасли с рабочей специальности и со временем, благодаря упорному труду, стал руководителем. Примерами для будущих энергетиков стали главный инженер Самарского филиала "Т Плюс" Андрей Филиппов, заместитель главного инженера по генерации Кирилл Шевченко, начальник управления технической инспекции Инна Эльменкина и технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.
"Работать в энергетической отрасли всегда считалось престижным, а быть энергетиком — почетно и ответственно. С помощью данного проекта мы обращаем внимание молодежи, что при условии грамотного выполнения своих трудовых обязанностей и желании самосовершенствоваться в нашей компании можно реализовать свои профессиональные амбиции и сделать достойную карьеру", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала "Т Плюс" Галина Никонова.
Истории проекта "Быть энергетиком — престижно!" собраны на специальном сайте lyudi.tplusgroup.ru, где также размещены актуальные вакансии компании.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!