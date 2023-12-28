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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" реализует проект "Быть энергетиком — престижно!" в Самарской области

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Т Плюс" разместил фотографии энергетиков на билбордах на оживленных магистралях Самарской области. В общей сложности в проекте "Быть энергетиком — престижно!" принимают участие 17 городов страны, в числе которых Самара, Новокуйбышевск, Тольятти и Сызрань. Цель проекта — продемонстрировать старшеклассникам и учащимся профильных учебных заведений перспективы карьерного роста на предприятиях "Т Плюс" в регионе.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Каждый из героев проекта начал свой путь в отрасли с рабочей специальности и со временем, благодаря упорному труду, стал руководителем. Примерами для будущих энергетиков стали главный инженер Самарского филиала "Т Плюс" Андрей Филиппов, заместитель главного инженера по генерации Кирилл Шевченко, начальник управления технической инспекции Инна Эльменкина и технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

"Работать в энергетической отрасли всегда считалось престижным, а быть энергетиком — почетно и ответственно. С помощью данного проекта мы обращаем внимание молодежи, что при условии грамотного выполнения своих трудовых обязанностей и желании самосовершенствоваться в нашей компании можно реализовать свои профессиональные амбиции и сделать достойную карьеру", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала "Т Плюс" Галина Никонова.

Истории проекта "Быть энергетиком — престижно!" собраны на специальном сайте lyudi.tplusgroup.ru, где также размещены актуальные вакансии компании.

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