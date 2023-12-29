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Суды Происшествия

Самарец отправится в колонию за попытку подкупить сотрудника больницы ФСИН

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в попытке дать взятку сотруднику ФСИН. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2023 г. он передал 15 тыс. руб. сотруднику областной соматической больницы УФСИН. За эти деньги взяткодатель хотел передать два мобильника заключенному. Поймали мужчину при передаче "вознаграждения".

Суд назначил мужчине два года и семь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Деньги и телефоны передали в доход государства.

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