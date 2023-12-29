Самарец отправится в колонию за попытку подкупить сотрудника больницы ФСИН

В Самаре суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в попытке дать взятку сотруднику ФСИН. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В феврале 2023 г. он передал 15 тыс. руб. сотруднику областной соматической больницы УФСИН. За эти деньги взяткодатель хотел передать два мобильника заключенному. Поймали мужчину при передаче "вознаграждения".
Суд назначил мужчине два года и семь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Деньги и телефоны передали в доход государства.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...