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ЖКХ и благоустройство Общество

КуйбышевАзот помогает в украшении Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По уже сложившейся традиции на предприятии в период предновогодних хлопот не только подводят производственные итоги года, но и активно помогают городу создавать праздничное убранство улиц, площадей и транспортных развязок. Предприятие из года в год благоустраивает городские пространства и принимает участие в формировании комфортной среды Тольятти.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

На КуйбышевАзоте всегда придерживаются позиции, что важно и нужно участвовать в благоустройстве города. Это делает жизнь горожан более комфортной. Подобный подход всегда был в приоритете у заводчан и сегодня работа в этом направлении продолжается. Предприятие вносит серьезный вклад в общую работу по новогоднему убранству Тольятти, и результаты такого подхода горожанам видны уже сегодня.

Улица Новозаводская, где расположены предприятия Северного промышленного узла, была украшена уже в первых числах декабря, ведь КуйбышевАзот всегда с душой подходит к оформлению производственной площадки и прилегающих участков. Праздничная иллюминация переливается огнями и создает предновогоднее настроение работникам предприятия и всем проезжающим вдоль этой территории.

Но особенно в этом году обращают на себя внимание две яркие локации с новыми праздничными инсталляциями. Это кольцо в Центральном районе у ТРЦ "Аэрохолл", где сходятся улицы Мира, Комсомольская и Индустриальная, — здесь установили современную сверкающую композицию в виде ниспадающего фонтана. А также кольцевая развязка улиц Ярославская и Громовой в Комсомольском районе, где смонтирована яркая световая инсталляция. Через эти развязки ежедневно проезжает десятки тысяч людей — как жителей города, так и гостей, которые не смогут не заметить ярких праздничных украшений. Многие даже стараются сделать фото на память.

Жителей Центрального района уже радует праздничная площадка перед ТК "Весна", на которой заводчане украсили территорию гирляндами.

Стоит отметить, что на предприятии всегда ответственно и с душой подходят к решению многих вопросов, от которых зависит благоустройство и развитие Тольятти, и не только в преддверии новогодних праздников.

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