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Строительство Строительство и недвижимость

Самарцы проголосовали за увеличение этажности строящегося ЖК на ул. Свободы

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала заключение о результатах общественных обсуждений, связанных с вопросом потенциального увеличения этажности уже строящейся многоэтажки в Промышленном районе.

Напомним, в декабре в Самаре проходили общественные обсуждения, на которых горожанам предстояло решить судьбу двух земельных участков суммарной площадью около 4 тыс. кв метров (2167,4 кв. метра и 1753 кв. метра) на ул. Свободы, 134, на которых развернулась стройка ЖК "Возрождение". 

На публичной кадастровой карте участки значатся как предназначенные для среднеэтажной застройки, что предполагает ограничение до восьми этажей. При этом представитель застройщика (ООО СЗ "Основание") ранее пояснил Волга Ньюс, что планируется увеличить этажность до девяти этажей. С этим и связано обращение за разрешением на предусмотренный для данных целей условно разрешенный вид использования участка.

Самарцы большинством голосов проект поддержали. В частности, "за" высказалось 157 человек, против - около 120 горожан.

Предполагаемый ввод многоэтажки в эксплуатацию — первый квартал 2025 года. По проекту планируется монолитно-каркасное девятиэтажное здание (включая один подземный этаж) комфорт-класса, рассчитанное на 107 квартир, 35 машиномест в паркинге и 49 машиномест на придомовой территории. В случае увеличения этажности количество квартир в доме планируется увеличить до 120 (0,7 машиномест на квартиру).

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