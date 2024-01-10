ПФК "Крылья Советов" и "Локомотив" достигли соглашения о переходе полузащитника Никиты Салтыкова в столичный клуб. Однако игрок продолжит выступать за "Крылья" на правах аренды до конца сезона 2023/24.
В текущем сезоне Салтыков провел 21 матч в составе "Крыльев", отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами во всех турнирах, вызывался в молодёжную и национальную сборные России.
Никита Салтыков будет выступать за "Крылья" до конца сезона
САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПФК "Крылья Советов" и "Локомотив" достигли соглашения о переходе полузащитника Никиты Салтыкова в столичный клуб. Однако игрок продолжит выступать за "Крылья" на правах аренды до конца сезона 2023/24.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?