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Футбол Спорт

Никита Салтыков будет выступать за "Крылья" до конца сезона

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПФК "Крылья Советов" и "Локомотив" достигли соглашения о переходе полузащитника Никиты Салтыкова в столичный клуб. Однако игрок продолжит выступать за "Крылья" на правах аренды до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Салтыков провел 21 матч в составе "Крыльев", отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами во всех турнирах, вызывался в молодёжную и национальную сборные России.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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