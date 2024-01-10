Никита Салтыков будет выступать за "Крылья" до конца сезона

ПФК "Крылья Советов" и "Локомотив" достигли соглашения о переходе полузащитника Никиты Салтыкова в столичный клуб. Однако игрок продолжит выступать за "Крылья" на правах аренды до конца сезона 2023/24.



В текущем сезоне Салтыков провел 21 матч в составе "Крыльев", отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами во всех турнирах, вызывался в молодёжную и национальную сборные России.