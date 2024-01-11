Житель Самарской области взыскал сотни тысяч за незаконное уголовное преследование

Судья Самарского районного суда Алла Балова рассмотрела иск Алексея Р. к Минфину РФ и ГУ МВД по Самарской области о взыскании средств. Мужчина требовал 1 млн руб. в качестве компенсации морального ущерба за незаконное уголовное преследование.

Как указано в решении суда, Алексей рассказал, что замначальника ОД отдела МВД РФ по Новокуйбышевску Анна Галимова возбудила в отношении него дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ ("Производство товаров без маркировки"), а следователь СО ОМВД России по Пестравскому району по фамилии Горбунов возбудил в отношении него дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконное производство алкогольной продукции"). С Алексея взяли подписку о невыезде, в его жилье проводили осмотр, телефонные разговоры мужчины прослушивали, а на его имущество наложили арест. В связи со стрессом ему понадобилось лечение. После долгих перипетий дело прекратили за отсутствием состава преступления.

"В результате возбуждения уголовного дела, избрания в отношении истца меры пресечения, длительного — почти три с половиной года — уголовного преследования ему был причинен моральный вред, который он оценивает в 1 млн рублей", — указана позиция истца в материалах дела.

Представитель ГУ МВД по Самарской области в суде против удовлетворения иска возражал, ссылаясь на то, что "доказательств причинения морального вреда истцу не имеется". Также в материалах суда указано, что при вынесении решения было принято во внимание "заключение прокурора Самарского района о частичном удовлетворении исковых требований в размере 500 тысяч рублей". В итоге суд признал правоту истца.

"Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ за счет казны РФ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей", — указано в решении суда.