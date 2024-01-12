16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре избалованный внук жестоко убил бабушку Фигурантка "дела зайцев" со связями в военкомате не смогла оспорить приговор Житель Самарской области взыскал сотни тысяч за незаконное уголовное преследование В Самаре огласили приговор по делу о пожаре в доме на ул. Некрасовской Шарлот извинился перед Владимиром Путиным и россиянами

Суды Происшествия

Оператора связи оштрафовали в Самарской области за пропуск звонка с подменного номера

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области суд оштрафовал оператора связи за пропуск вызова с подменного номера. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2022 г. 42-летней жительницы с. Шентала позвонили мошенники и выманили 250 тыс. рублей.

Как оказалось, злоумышленники звонили из-за границы, используя подменный российский номер.

Прокуратура посчитала, что пропустив в свою сеть трафик из иностранного государства с номером российской системы нумерации, оператор связи допустил административное правонарушение.

Суд обязал оператора выплатить штраф 600 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4