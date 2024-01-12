Оператора связи оштрафовали в Самарской области за пропуск звонка с подменного номера

В Самарской области суд оштрафовал оператора связи за пропуск вызова с подменного номера. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В ноябре 2022 г. 42-летней жительницы с. Шентала позвонили мошенники и выманили 250 тыс. рублей.
Как оказалось, злоумышленники звонили из-за границы, используя подменный российский номер.
Прокуратура посчитала, что пропустив в свою сеть трафик из иностранного государства с номером российской системы нумерации, оператор связи допустил административное правонарушение.
Суд обязал оператора выплатить штраф 600 тыс. рублей.
Последние комментарии
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Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...