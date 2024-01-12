"Т Плюс" провела встречу со старшеклассниками Сызрани

Представители ПАО "Т Плюс" приняли участие в Дне открытых дверей в филиале Самарского государственного технического университета (СамГТУ) в Сызрани. Гостями мероприятия стали школьники выпускных классов и студенты колледжей.
Встреча прошла на кафедре "Электроэнергетика и электротехника". Энергетики поделились с ребятами своим профессиональным опытом и рассказали о карьерных возможностях на городских подразделениях компании — на Сызранской ТЭЦ и в Сызранских тепловых сетей. В частности, участники мероприятия узнали о различных совместных образовательных проектах, реализуемых "Т Плюс" и СамГТУ, среди которых "Школа молодого энергетика" (цикл профильных лекций для старшеклассников), "Энергия будущего" (программа поддержки абитуриентов с последующим трудоустройством в компании), "Оплачиваемая практика" (занятость для школьников в летний период) и другие.
"Подобные встречи призваны познакомить старшеклассников и абитуриентов со спецификой работы в крупной межрегиональной энергокомпании, сориентировать их в части тенденций развития отрасли и профессиональных стандартов для будущих энергетиков", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!