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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" провела встречу со старшеклассниками Сызрани

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители ПАО "Т Плюс" приняли участие в Дне открытых дверей в филиале Самарского государственного технического университета (СамГТУ) в Сызрани. Гостями мероприятия стали школьники выпускных классов и студенты колледжей.

Встреча прошла на кафедре "Электроэнергетика и электротехника". Энергетики поделились с ребятами своим профессиональным опытом и рассказали о карьерных возможностях на городских подразделениях компании — на Сызранской ТЭЦ и в Сызранских тепловых сетей. В частности, участники мероприятия узнали о различных совместных образовательных проектах, реализуемых "Т Плюс" и СамГТУ, среди которых "Школа молодого энергетика" (цикл профильных лекций для старшеклассников), "Энергия будущего" (программа поддержки абитуриентов с последующим трудоустройством в компании), "Оплачиваемая практика" (занятость для школьников в летний период) и другие.

"Подобные встречи призваны познакомить старшеклассников и абитуриентов со спецификой работы в крупной межрегиональной энергокомпании, сориентировать их в части тенденций развития отрасли и профессиональных стандартов для будущих энергетиков", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

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