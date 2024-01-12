"Т Плюс" провела встречу со старшеклассниками Сызрани

Представители ПАО "Т Плюс" приняли участие в Дне открытых дверей в филиале Самарского государственного технического университета (СамГТУ) в Сызрани. Гостями мероприятия стали школьники выпускных классов и студенты колледжей.

Встреча прошла на кафедре "Электроэнергетика и электротехника". Энергетики поделились с ребятами своим профессиональным опытом и рассказали о карьерных возможностях на городских подразделениях компании — на Сызранской ТЭЦ и в Сызранских тепловых сетей. В частности, участники мероприятия узнали о различных совместных образовательных проектах, реализуемых "Т Плюс" и СамГТУ, среди которых "Школа молодого энергетика" (цикл профильных лекций для старшеклассников), "Энергия будущего" (программа поддержки абитуриентов с последующим трудоустройством в компании), "Оплачиваемая практика" (занятость для школьников в летний период) и другие.

"Подобные встречи призваны познакомить старшеклассников и абитуриентов со спецификой работы в крупной межрегиональной энергокомпании, сориентировать их в части тенденций развития отрасли и профессиональных стандартов для будущих энергетиков", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.