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Экс-руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов инициировал процедуру собственного банкротства В Самаре избалованный внук жестоко убил бабушку Фигурантка "дела зайцев" со связями в военкомате не смогла оспорить приговор Житель Самарской области взыскал сотни тысяч за незаконное уголовное преследование В Самаре огласили приговор по делу о пожаре в доме на ул. Некрасовской

Суды Происшествия

Экс-руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов инициировал процедуру собственного банкротства

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бывший руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов инициировал процедуру собственного банкротства из-за 59,26 млн рублей задолженности, пишет "Самарское обозрение".

В феврале 2023 г. региональное министерство строительства подало в Самарский районный суд иск к Мязитову и экс-директору компании "Евроальянс" Евгению Вагнеру, в котором единственным требованием значилось "взыскать солидарно денежные средства в размере 59,26 млн руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением".

Согласно материалам дела, эту сумму из областного бюджета предоставили СОФЖИ в рамках субсидии как оплату за демонтаж 38 зданий на территории военного городка № 94, которые в реальности уже были снесены за год до этого. Поскольку ранее Мязитова уже признали виновным в данном преступлении в рамках уголовного дела, разбирательства в районном суде долго не продлились — уже 30 мая требования ведомства были удовлетворены.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении Реналя Мязитова открыто исполнительное производство. Но оно, очевидно, не связано с разбирательством с минстроем, поскольку появилось гораздо раньше завершения тяжб. В банке данных на сайте fssp.gov.ru конкретная сумма задолженности не указывается.

Расплачиваться с региональным минстроем Реналь Мязитов вряд ли станет. 27 декабря 2023 г. бывший глава СОФЖИ подал в Арбитражный суд Самарской области иск с просьбой признать себя банкротом, мотивировав это "невозможностью исполнения денежных обязательств в размере 59 287 830,53 руб.". 9 января арбитраж принял иск и возбудил производство по делу о банкротстве бывшего чиновника.

Рассмотрение дела назначено на 29 января.

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