16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарского экс-полицейского отправили за решетку на 12 лет за сбыт наркотиков Кассационный суд рассмотрит жалобы на приговор о нападении на главу Росимущества области Кинжабаева Экс-руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов инициировал процедуру собственного банкротства В Самаре избалованный внук жестоко убил бабушку Фигурантка "дела зайцев" со связями в военкомате не смогла оспорить приговор

Суды Происшествия

Самарского экс-полицейского отправили за решетку на 12 лет за сбыт наркотиков

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд Советского района Самары вынес приговор бывшему руководителю тылового обеспечения отдела полиции этого же района Алексею Шамбарову. Как сообщили в пресс-службе суда, установлено, что он совершил незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, а также приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере, превышение должностных полномочий при уничтожении вещественных доказательств. Вместе с ним приговор выслушал и выполнявший работу дворника Сергей Капранов. Последнего обвиняли в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и незаконном их сбыте в крупном размере.

Напомним, ранее суд заслушал рассказы свидетелей по делу. В частности, житель города Рустам Абдуллаев рассказал, что его попросил быть понятым при задержании правоохранители.

"Говорили, что будут задерживать человека, который распространяет наркотики. Все это происходило у метро. Мужчине, которого задерживали — лет 60-70. Одет был в грязную куртку и хромал. Он вышел из отдела полиции Советского района. Как я потом понял на его допросе, он работал дворником у УВД Советского района", — рассказал Абдуллаев.

Согласно показаниям понятого, под чехлом телефона у задержанного дворника были свертки с наркотиками. После осмотра правоохранители увезли задержанного в отдел на ул. Ерошевского.

"Задержанного звали Валерий Пырялин. Я уже давал показания по его делу в другом суде. Пырялин пояснил, что наркотики ему дал Алексей Шамбаров в отделе полиции", — сообщил суду Абдуллаев.

Предполагалось, что Шамбаров мог сбывать наркотики сразу двум дворникам.

"По результатам исследования и оценки совокупности доказательств, представленных стороной обвинения, суд признал Шамбарова виновным в совершении трех преступлений и назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных и правоохранительных органах, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на три года. Капранову суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в суде.

Уточняется, что пока приговор в силу не вступил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4