Самарского экс-полицейского отправили за решетку на 12 лет за сбыт наркотиков

Суд Советского района Самары вынес приговор бывшему руководителю тылового обеспечения отдела полиции этого же района Алексею Шамбарову. Как сообщили в пресс-службе суда, установлено, что он совершил незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, а также приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере, превышение должностных полномочий при уничтожении вещественных доказательств. Вместе с ним приговор выслушал и выполнявший работу дворника Сергей Капранов. Последнего обвиняли в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и незаконном их сбыте в крупном размере.

Напомним, ранее суд заслушал рассказы свидетелей по делу. В частности, житель города Рустам Абдуллаев рассказал, что его попросил быть понятым при задержании правоохранители.



"Говорили, что будут задерживать человека, который распространяет наркотики. Все это происходило у метро. Мужчине, которого задерживали — лет 60-70. Одет был в грязную куртку и хромал. Он вышел из отдела полиции Советского района. Как я потом понял на его допросе, он работал дворником у УВД Советского района", — рассказал Абдуллаев.

Согласно показаниям понятого, под чехлом телефона у задержанного дворника были свертки с наркотиками. После осмотра правоохранители увезли задержанного в отдел на ул. Ерошевского.

"Задержанного звали Валерий Пырялин. Я уже давал показания по его делу в другом суде. Пырялин пояснил, что наркотики ему дал Алексей Шамбаров в отделе полиции", — сообщил суду Абдуллаев.

Предполагалось, что Шамбаров мог сбывать наркотики сразу двум дворникам.

"По результатам исследования и оценки совокупности доказательств, представленных стороной обвинения, суд признал Шамбарова виновным в совершении трех преступлений и назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных и правоохранительных органах, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на три года. Капранову суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в суде.

Уточняется, что пока приговор в силу не вступил.