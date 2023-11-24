В Самаре начался суд о сбыте наркотиков прямо в отделе полиции

Перед судом Советского района Самары предстал теперь уже бывший полицейский Алексей Шамбаров и его товарищ Сергей Капранов. Их судят по нескольким эпизодам сбыта наркотиков, а бывшего силовика — еще и за превышение должностных полномочий.

Очередное заседание с допросом свидетелей прошло 24 ноября. В этот день выступил Рустам Абдуллаев. Он сообщил, что работает в ООО "Такстика" и в один прекрасный день его, прогуливающегося в парке, остановили серьезные люди, которые представились работниками правоохранительных органов. Они попросили побыть понятым.

"Говорили, что будут задерживать человека, который распространяет наркотики. Все это происходило у метро. Мужчине, которого задерживали — лет 60-70. Одет был одет в грязную куртку и хромал. Он вышел из отдела полиции Советского района. Как я потом понял на его допросе, он работал дворником у УВД Советского района", — рассказал Абдуллаев.

Понятой сослался, что уже плохо помнит детали событий, но подтвердил зачитанные показания, которые дал на следствии. Согласно им, у задержанного дворника были свертки с наркотиками под чехлом телефона. После осмотра правоохранители увезли задержанного в отдел на ул. Ерошевского.

"Задержанного звали Валерий Пырялин. Я уже давал показания по его делу в другом суде. Пырялин пояснил, что наркотики ему дал Алексей Шамбаров в отделе полиции", — сообщил суду Абдуллаев.

По предварительным данным, сбывать Шамбаров мог наркотики сразу двум дворникам. При этом наркотики могли быть не из вещдоков. Так, несколько полицейских, среди которых начальник экспертного отделения отдела полиции Советского района Павел Агеев, рассказали суду о процедуре уничтожения вещественных доказательств по уголовным делам и о втором подсудимом, Капранове.

"Подсудимые мне знакомы. Первый — Алексей Шамбаров. Работал начальником тыла. А второй хозяйственной деятельностью занимался в ОП Советского района. Убирал, что-то делал. Сам я вхожу в состав комиссии по уничтожению вещдоков. Это серьезная процедура: в назначенный день сверяются вещдоки и приговоры на соответствие, потом вещество, которое должно быть уничтожено, вывозится и сжигается. Шамбаров отвечал за подготовку актов и хранил вещдоки. Невозможно уничтожение вещдоков до вступления приговора в законную силу", — сообщил Агеев суду.

Начальник отделения тылового обеспечения отдела полиции по Кировскому району Олег Дуйнов также утверждает: вещдоки привозят централизованно в УВД, там вопросы рассматривает комиссия, потом вещдоки уничтожаются.

Начальник отделения тылового обеспечения Промышленного района Александр Ильченко, работавший ранее водителем, также сообщил, что целая комиссия должна сверить соответствие предназначенных для уничтожения вещдоков приговорам и на месте их уничтожения. Ильченко помнит и работавшего дворником Капранова — мужчина трудился бок о бок с полицейскими несколько несколько лет.

Еще нескольких свидетелей суд должен допросить на следующих заседаниях. Если вина экс-полицейского и дворника в незаконном обороте наркотиков подтвердится, их ждет реальное лишение свободы.

Это уже не первый судебный процесс над бывшими силовиками в Самаре. Сейчас тот же суд Советского района Самары рассматривает дело о похищении со склада МВД сырья, из которого позже сделали опасный для жизни сидр.