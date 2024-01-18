Самарские энергетики провели Урок безопасности тепла в одном из лицеев города

Специалисты ПАО "Т Плюс" провели урок безопасности для учащихся 3 класса Самарского лицея информационных технологий. Основная цель мероприятия — рассказать школьникам о правилах безопасности вблизи энергетических объектов — тепловых сетей и мест проведения ремонтных работ на коммуникациях.
Главным героем урока стал сказочный персонаж, отвечающий за надежное теплоснабжение горожан, — Теплослав. Вместе с ним школьники собирали напольные пазлы, участвовали в эстафете и отвечали на вопросы веселой викторины. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла".
"Благодаря урокам безопасности ребята узнают важные правила поведения в городской среде, которые помогут избежать травм: как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения или выхода воды на поверхность", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
Все участники мероприятия получили полезные подарки — комиксы о приключениях Теплослава и красочные расписания.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!