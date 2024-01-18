Самарские энергетики провели Урок безопасности тепла в одном из лицеев города

Специалисты ПАО "Т Плюс" провели урок безопасности для учащихся 3 класса Самарского лицея информационных технологий. Основная цель мероприятия — рассказать школьникам о правилах безопасности вблизи энергетических объектов — тепловых сетей и мест проведения ремонтных работ на коммуникациях.

Главным героем урока стал сказочный персонаж, отвечающий за надежное теплоснабжение горожан, — Теплослав. Вместе с ним школьники собирали напольные пазлы, участвовали в эстафете и отвечали на вопросы веселой викторины. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла".

"Благодаря урокам безопасности ребята узнают важные правила поведения в городской среде, которые помогут избежать травм: как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения или выхода воды на поверхность", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Все участники мероприятия получили полезные подарки — комиксы о приключениях Теплослава и красочные расписания.