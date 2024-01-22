По факту нападения собак на горожан в Новокуйбышевске проводится проверка

В Новокуйбышевске несколько человек пострадали от нападения собак. Прокуратурой города проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства.
В сети Интернет 19 января размещены публикации о нападении в границах улиц Миронова, Белинского и Фрунзе стаи собак на прохожих. Позже, 22 января, одной из пострадавших, укушенной в ногу около дома N26а по ул. Гагарина, пришлось обращаться в больницу для оказания медицинской помощи.
Сейчас прокуратура проверяет деятельность органов местного самоуправления в части исполнения обязанности по организации отлова безнадзорных животных, а также организации, выполнявшей эти работы по муниципальному контракту.
По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, приняты меры прокурорского реагирования.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!