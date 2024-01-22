По факту нападения собак на горожан в Новокуйбышевске проводится проверка

В Новокуйбышевске несколько человек пострадали от нападения собак. Прокуратурой города проводится проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

В сети Интернет 19 января размещены публикации о нападении в границах улиц Миронова, Белинского и Фрунзе стаи собак на прохожих. Позже, 22 января, одной из пострадавших, укушенной в ногу около дома N26а по ул. Гагарина, пришлось обращаться в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас прокуратура проверяет деятельность органов местного самоуправления в части исполнения обязанности по организации отлова безнадзорных животных, а также организации, выполнявшей эти работы по муниципальному контракту.

По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, приняты меры прокурорского реагирования.