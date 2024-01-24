АО "Транснефть - Приволга" в 2023 году оказало благотворительную помощь 46 организациям, в числе которых общественные, образовательные, медицинские учреждения и благотворительные фонды. В общей сложности на благотворительность в регионах ведения производственной деятельности предприятие направило более 250 млн рублей.
Цель — содействие улучшению качества жизни и развитию инфраструктуры в регионах. Так, в минувшем году продолжилась реализация трехлетнего проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на территории села Красный Яр Красноярского района Самарской области. В Саратовской области в г. о. ЗАТО Светлый завершился капитальный ремонт здания Дома культуры. Проведены работы по замене кровли, ремонту фасада, замене окон.
В течение года предприятие продолжало поддерживать учреждения среднего и дошкольного образования. В частности, завершился ремонт и обновление материально-технической базы ГКОУ для детей-сирот г. о. Чапаевск, закуплены мебель и оборудование для кабинета домоводства и столярной мастерской учреждения.
В г. Бугуруслане Оренбургской области при поддержке компании реализован благотворительный проект по капитальному ремонту системы электроснабжения детского сада № 21. В Волгоградской области в Городищенскую ДЮСШ приобретено ковровое покрытие в рамках оснащения спортивного зала художественной гимнастики и ушу, а в Алексеевскую СОШ закуплено компьютерное и звуковое оборудование.
В Саратовской области проведен ремонт системы отопления Ревинского сельского Дома культуры. Оказана помощь Центральной системе детских библиотек г. о. Самара на закупку детской литературы для модельной библиотеки.
Ежегодно от АО "Транснефть - Приволга" поддержку получает Самарский государственный технический университет. В минувшем году средства были направлены на создание на кафедре "Трубопроводный транспорт" учебно-лабораторного комплекса для отработки навыков выполнения работ по вырезке катушки с использованием VR-технологий. Завершен проект по ремонту помещений кафедры трубопроводного транспорта Сам ГТУ.
В 2023 году предприятие оказало поддержку жителям новых территорий. Денежные средства направлены для проведения восстановительных и ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры города Снежное Донецкой Народной Республики.
Продолжает развиваться волонтерское движение АО "Транснефть - Приволга". В минувшем году волонтёры организовали традиционные экологические, образовательные и патриотические акции в рамках марафона "30 добрых дел". Они помогают госпиталям, детским домам, многодетным семьям, детям-сиротам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, приютам для животных. Наиболее массовыми традиционно становятся экологические волонтерские акции, благотворительные акции накануне новогодних и рождественских праздников. Так, в новогоднем благотворительном марафоне 2023 года приняли участие более 1,3 тыс. человек, проведено 25 мероприятий.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?