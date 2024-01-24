Группа нефтеврезчиков из Самарской области не смогла оспорить приговор

Самарский областной суд не стал менять приговор Волжского райсуда, вынесенный четверым мужчинам, которых признали виновными в организации нефтеврезки. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, Евгения Крюкова, Сергея Дунаева, Артема и Антона Носаревых признали виновными в повреждении нефтепровода, они сделали врезку на 82 км магистрального нефтепровода "Муханово-Куйбышев", и краже 115,9 т нефти из него. Сумма ущерба составила 1,8 млн рублей.
Осужденные получили от двух лет и одного месяца до шести лет лишения свободы в колонии общего режима.
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Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...