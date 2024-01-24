16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Татьяна Ерилкина не смогла добиться смягчения условий наказания В Самарской области экс-полицейскому начальнику вынесли приговор по делу об угоне и хулиганстве В Самарской области будут судить коррупционера, обещавшего студентам помощь с зачетами и экзаменами В Сызрани врач стал фигурантом восьми уголовных дел за взятки Уголовное дело о "грязной нефти" вновь поступило в суд

Суды Происшествия

В Самарской области ужесточили приговор братоубийце

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд изменил приговор, вынесенный мужчине за убийство родного брата. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Потерпевший погиб от удара ножом в грудь. 1 ноября 2023 г. Похвистневский районный суд переквалифицировал статью обвинения на ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть") и назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.

Прокуратура же посчитала, что доказательства подтверждают, что у подсудимого был умысел именно на убийство и суд неправильно переквалифицировал обвинение. Из-за этого, а также из-за чрезмерной мягкости наказания надзорное ведомство подало апелляционное представление.

В результате областной суд вернул квалификацию дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил мужчине шесть лет колонии строгого режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4