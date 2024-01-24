В Самарской области ужесточили приговор братоубийце

Самарский областной суд изменил приговор, вынесенный мужчине за убийство родного брата. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Потерпевший погиб от удара ножом в грудь. 1 ноября 2023 г. Похвистневский районный суд переквалифицировал статью обвинения на ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть") и назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.

Прокуратура же посчитала, что доказательства подтверждают, что у подсудимого был умысел именно на убийство и суд неправильно переквалифицировал обвинение. Из-за этого, а также из-за чрезмерной мягкости наказания надзорное ведомство подало апелляционное представление.

В результате областной суд вернул квалификацию дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил мужчине шесть лет колонии строгого режима.