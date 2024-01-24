Уголовное дело экс-директора КИПТов вернули в прокуратуру

В среду, 24 января, федеральный судья Артем Мартынов (Октябрьский районный суд) вернул прокурору уголовное дело экс-директора Поволжского государственного колледжа Владимира Зацепина, обвиняемого во взяточничестве.

"Дело в отношении руководителя легендарных куйбышевских КИПТов, а ныне ПГК Владимира Зацепина и ряда других лиц было возбуждено в августе уже далекого 2020 года, — пояснил корреспонденту издания адвокат Зацепина Андрей Карномазов. — С самого начала у защиты были серьезные сомнения в обоснованности такого возбуждения. Трактовать слова "Не нужны мне эти деньги, оставь их себе" как взятку и распоряжение "полученными" денежными средствами казалось явно натянутым".

Правоохранители возбудили дело о взятке 144 тыс. руб. за зачисление на очную бюджетную форму обучения двух абитуриенток. Вместе с директором по делу проходят еще трое человек с обвинением в посредничестве.

Летом 2022 г. подсудимых признали виновными, и федеральный судья Елена Куприянова приговорила Зацепина к шести годам лишения свободы. Подсудимая Елена Кузнецова получила пять лет условно. Условный срок в три года назначен Константину Калашникову, а еще один посредник Андрей Бондарев приговорен к пяти годам исправительной колонии строгого режима, как ранее уже судимый.

Все адвокаты, настаивая на излишней суровости приговора, обжаловали его, указывая, что считают его необоснованным. Защита же главного осужденного требовала его оправдания по всем эпизодам обвинения.

В ноябре того же года приговор отменила вышестоящая инстанция, а двоих фигурантов освободили из СИЗО. Материалы дела отправили в прокуратуру. Доследование долго буксовало, но все равно через год дело поступило обратно в Октябрьский райсуд, где были выявлены дефекты обвинения.