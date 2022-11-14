Облсуд отменил приговор экс-директору Поволжского государственного колледжа

В пятницу, 11 ноября, в Самарском областном суде были рассмотрены жалобы адвокатов экс-руководителя Поволжского государственного колледжа Владимира Зацепина, приговоренного судьей Октябрьского райсуда Еленой Куприяновой к шести годам лишения свободы за получение взятки, превышение должностных полномочий и мошенничество.

Приговор отменен, а Зацепин подлежит немедленному освобождению из следственного изолятора, куда он и ещё один подсудимый Андрей Бондарев были помещены четыре месяца назад после оглашения приговора.

Напомним, уголовное дело против Зацепина было возбуждено летом 2020 года. Основная статья обвинения, с которой материалы предварительного следствия ушли в суд, — получение взятки 144 тыс. руб. за зачисление на очную бюджетную форму обучения двоих абитуриенток.

Защита экс-директора настаивала на его полном оправдании.

На состоявшемся в минувшую пятницу заседании после выступления адвокатов, прокурор поддержала их требования об отмене приговора, как незаконного и несправедливого.

Апелляционная коллегия под председательством судьи Дмитрия Воложанинова, отменив решение первой инстанции, направила уголовное дело прокурору Октябрьского района для устранения недостатков обвинения, препятствующих вынесению обоснованного приговора.

По словам одного из защитников Зацепина адвоката Андрея Карномазова, состоявшаяся отмена приговора с возвращением уголовного дела даже не обратно в суд первой инстанции, а прокурору для дальнейшего направления на доследование в Советский межрайонный следственный отдел говорит о том, что обвиняемых не только нельзя было осуждать, но даже нельзя было судить. Защита неоднократно указывала на это судье и государственному обвинителю, но тщетно. Дважды судье Куприяновой заявлялся отвод по мотиву личной заинтересованности.

По мнению защиты, доказательства по делу оказались настолько ущербны, а само обвинение — надуманным, что на уровне апелляции это, наконец-то стало очевидно не только судебной коллегии из трёх профессиональных судей, но и представителю областной прокуратуры, фактически согласившейся с доводами защиты.

На данный момент можно констатировать, что человек осужден незаконно, обвинение необоснованно и следователям совместно с районной прокуратурой Октябрьского района предстоит вновь вернуться к анализу этого дела с учётом указаний Судебной коллегии Самарского областного суда.

"Абсурдность обвинений, выдвинутых против нашего подзащитного, изначально указывала на то, что перед конкретными должностными лицами поставлена задача любой ценой устранить его, - считает адвокат Дмитрий Тараборин. - Возникшие уже по ходу предварительного следствия эпизоды о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве были буквально высосаны из пальца и, очевидно, добавлены в дело исключительно ради того, чтобы некоторым образом скрыть изначальную несостоятельность обвинения в получении взятки. К сожалению, эта тенденция имела продолжение и в суде первой инстанции, когда суд, откровенно вставая на сторону обвинения, закрывал глаза на откровенные подлоги и фальсификации, имеющиеся в деле. Венцом этой антипроцессуальной вакханалии стало назначение ранее не судимому Зацепину немотивированно жестокого наказания, по всей видимости, в отместку за несговорчивость и отказ от самооговора. Я снимаю шляпу перед судебной коллегией областного суда, которая не позволила себе пройти мимо такого произвола, отменив заведомо незаконный приговор".