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Бывший сотрудник требует с Пестравского маслозавода более 500 млн рублей

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 500 млн руб. за якобы незаконное многолетнее использование популярного в Поволжье бренда "Пестравка" пытается взыскать с Пестравского маслозавода и ООО "Компания Молторг" самарец Юрий Гатауллин. Правообладатель торговой марки считает происходящее попыткой рейдерского захвата успешного бизнеса с более чем 20-летней историей. Участники рынка и эксперты с ним согласны.

Фото: предоставлено Пестравским маслозаводом

Почти два года в судах различных инстанций длится рассмотрение иска самарца Юрия Гатауллина к предприятиям, выпускающим продукцию под брендом "Пестравка". Суть конфликта в следующем. Человек, утверждающий, что 20 лет назад сделал карандашный набросок изображения коровы Пестравки — той, которую сейчас в регионе знает практически каждый по упаковке молочной продукции, пытается отсудить у Пестравского маслозавода и ООО "Компания Молторг" (на нее зарегистрирован бренд "Пестравка") более 500 млн руб. за якобы незаконное использование объекта интеллектуальной деятельности — изображения той самой коровы, которую окончательно дорисовывали профессиональные дизайнеры. Истец считает, что предприятия два десятилетия зарабатывали на образе коровы и теперь должны ему солидную сумму.

Впервые о своих претензиях экс-сотрудник ООО "Молторг" (организации, некогда занимавшейся реализацией и продвижением продукции маслозавода) Гатауллин заявил в  2021 г., обратившись в Советский районный суд Самары. Спустя год было вынесено решение о взыскании в его пользу более 71 млн руб. с Пестравского маслозавода и компании "Молторг".

Ответчики попытались оспорить это решение, однако 13 октября 2022 г. Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда увеличила взысканную сумму до 83 млн рублей. Уже в 2023 г., 7 февраля, указанные судебные акты были отменены Шестым кассационным судом общей юрисдикции. Дело снова направили на рассмотрение в Советский райсуд Самары. И тут истец увеличил исковые требования до более 500 млн рублей.

"Почти два года длятся судебные разбирательства по вопросу, где, казалось бы, все очевидно, — говорит директор ООО "Компания "Молторг" Александр Астафуров. —  Гатауллин работал у нас с апреля 2000 года менеджером по рекламе, в его обязанности входило продвижение продукции предприятия, организация рекламных компаний. Именно тогда, в начале 2000-х, был создан первый видеоролик с главным героем — коровой. Насколько знаю, это было коллективное творчество небольшого тогда количества сотрудников. Потом изображение коровы много раз дорабатывали приглашенные профессиональные дизайнеры и маркетологи. Роспатент в марте 2009 года зарегистрировал логотип с коровой как графический товарный знак "Компании Молторг". Сейчас суды почему-то не берут в расчет то, что корову рисовали приглашенные специалисты при создании видеоролика, а Гатауллин просто участвовал в этом, как сотрудник компании. При этом за 20 лет он ни разу не возражал против использования изображения коровы в коммерческой деятельности в качестве товарного знака на этикетках выпускаемой продукции".

По словам Александра Астафурова, все эти годы экс-сотрудник не нес никаких расходов по продвижению бренда на рынке. "За маркетинг, рекламу, акции, распространение и сбыт продукции, за все платило предприятие. А он просто ждал, когда торговая марка раскрутится и станет приносить стабильную прибыль", — заметил он.

В "Молторге" отмечают, что, увольняясь по собственному желанию в 2020 году, Юрий Гатауллин в соглашении сторон письменно подтвердил отсутствие претензий к работодателю, получил все положенные по закону выплаты и дополнительное денежное вознаграждение в размере 140 тыс. рублей.

"Пестравка" — действительно популярный бренд в Поволжье. В настоящий момент она — лидер в продажах традиционной молочной продукции и полутвердых сыров в Самарской области, — говорит исполнительный директор Ассоциации молочных производителей "Дамол" Алексей Сорокин. — Однако исследования рынка показывают, что популярность этой продукции объясняется вовсе не использованием упаковки с коровой, а все-таки неизменно высоким качеством ее продукции, применением только натурального молока в производстве, годами отработанных технологий и рецептур".

"Вся эта история дурно пахнет, — говорит представитель "Дамола". — Такое ощущение, что за господином Гатауллиным кто-то стоит".

По оценке юристов, случаи, когда бывшие сотрудники требуют с работодателей компенсацию за работу, бывают. "Но практика показывает, что обычно эти требования возникают в момент увольнения, а не спустя три-четыре года и, конечно, счет не идет на десятки и тем более сотни миллионов рублей", — говорит старший партнер Адвокатского бюро "Яблоков и партнеры" Марина Жирова.

"То обстоятельство, что истец обратился в суд спустя более, чем 20 лет с момента начала повсеместного использования товарного знака, свидетельствует о его явной недобросовестности, — отмечает эксперт. — Очевидно, что взыскание заявленных истцом сумм с ответчиков было бы невозможно в момент создания рисунка: образ персонажа был тогда никому не известен, ответчики не имели такого объема производства, как сейчас".

Специалисты по патентному праву также удивлены претензиями Юрия Гатауллина. "Еще в 2009 году государство предоставило предприятию исключительное право на товарный знак с изображением коровы. Этот знак действует. Истец его не оспорил. Это означает, что до тех пор, пока у предприятия есть право на товарный знак, его использование не может считаться нарушением возможных прав Гатауллина, — считает региональный директор юридической фирмы "Городисский и Партнеры" Татьяна Коровина. — Большой вопрос: почему истец более двадцати лет молчал, хотя очевидно, что знал об использовании предприятием изображения, и заявил свои требования только, когда бренд "Пестравка" приобрел широкую известность благодаря высокому качеству продукции, грамотной многолетней работе отделов продаж и маркетинга всего предприятия, а не одного конкретного сотрудника?"

"Существует судебная практика, когда суды отказывают истцу в его требованиях, если его действия по подаче иска противоречат его предыдущему поведению, — отмечает она. — Данный случай — как раз яркий пример такого противоречия между двадцатилетним молчанием истца и его внезапными многомиллионными требованиями".

Юрий Гатауллин отказался комментировать конфликтную ситуацию. "Не надо об этом писать", — заявил он корреспонденту Волга Ньюс в телефонном разговоре.

Между тем, о ситуации высказался и директор Пестравского маслозавода, выпускающего основную часть ассортимента бренда "Пестравка", Николай Астафуров. "На наш взгляд, исполнение судебных актов, похоже, принимаемых под давлением, может привести к невыплате заработной платы сотрудникам предприятия, приостановке его работы, — говорит он. — Завод, десятилетиями обеспечивающий Поволжье натуральными и качественными молочными продуктами, может прекратить существование, оказавшись не в состоянии выплатить суммы, которые, по сути, и платить-то не должен!"

"Нам не понятно, почему по настолько очевидно сфабрикованному иску до сих пор нет окончательного отказа, — возмущается человек, организовавший выпуск продукции бренда 20 лет назад. — Два года коллектив держат под напряжением, и при этом суммы требований постоянно растут в геометрической прогрессии. Может, скоро нам предложат отдать весь завод за рисунок?"

"Возможно, мы сгущаем краски, — отмечает он. — Но на заводе поговаривают, что наглость бывшего коллеги объясняется поддержкой некой группы влиятельных лиц. А это уже похоже на ОПГ и рейдерский захват".

Меж тем, участники самарского бизнес-сообщества также озадачены ходом и длительностью судебных разбирательств. "Я в курсе процесса вокруг бренда, — говорит генеральный директор "Тольяттимолоко" Максим Обуховский.  — Несмотря на то, что мы — конкуренты, искреннее сочувствую коллегам по рынку. Надеюсь, суд будет объективен и вынесет справедливое решение. Многое удивляет в этой истории. Она похожа на заказ, в чем-то даже шантаж и не вполне добросовестную конкуренцию. Возникает множество вопросов. Если ты считаешь себя автором изображения, почему иск не к Роспатенту, зарегистрировавшему бренд? Почему спустя столько лет? Откуда такая сумма?! Удивляет и стоимость рисунка. Может быть, мы все не тем занимаемся и надо рисовать? И главное — как в будущем должны защищать себя предприятия от попыток подобных афер?"

История торговой марки "Пестравка" началась более 20 лет назад в Самарской области с выпуска Пестравским маслозаводом масла с одноименным названием. В 2009 году графический торговый знак был зарегистрирован Роспатентом. Сегодня бренд объединяет порядка 100 наименований продукции. Приобрести ее можно в торговых сетях и розничных магазинах Самарской, Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областей. По информации аналитиков рынка, продукты марки входят в число наиболее узнаваемых и продаваемых в Поволжье.

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