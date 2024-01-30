246 тысяч вместо 541 млн руб.: суд вынес новое решение по спору за рисунок "Пестравки"

Советский районный суд Самары кардинально изменил позицию при повторном рассмотрении иска Юрия Гатауллина к ООО "Компания "Молторг" и ООО "Маслозавод Пестравский".

Напомним, Гатауллин пытался взыскать якобы понесенные им убытки за использование его рисунка коровы, ставшего брендом торговой марки "Пестравка". Истец, 20 лет назад работавший в "Молторге" менеджером по рекламе, считает, что предприятия зарабатывали на созданном им образе коровы.

Впервые о своих претензиях Гатауллин заявил в 2021 г., обратившись в Советский районный суд Самары. В мае 2022 г. было вынесено решение о взыскании в его пользу с двух компаний более 71 млн рублей.

Ответчики попытались оспорить это решение, однако 13 октября 2022 г. судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда увеличила взысканную сумму до 89 млн рублей. Уже 7 февраля 2023 г. Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил указанные судебные акты. Дело снова направили на рассмотрение в Советский райсуд Самары. При этом истец увеличил исковые требования до 541 млн рублей.

25 января районной суд вынес новое решение по делу, однако оно пока не опубликовано. Вместе с тем на сайте суда размещено сообщение, из которого следует, что за Гатауллиным признано право автора на изображение, однако с двух компаний в пользу истца взысканы убытки всего лишь по 122850 руб. с каждой.

"Сознавая, что судебные разбирательства далеки до завершения, и помня, что в областном суде это дело уже рассматривалось, мы не без оснований опасаемся, что суммы претензий опять начнут расти, а процесс закончится не скоро. И далеко не факт, что решение будет принято в правовом поле", - прокомментировали в пресс-службе Пестравского маслозавода. Там добавляют, что всерьез опасаются дестабилизации работы завода в результате этих процессов.

"В последние два года коллектив предприятия, несмотря на общую обеспокоенность за судьбу производства, продолжает выпускать натуральную молочную продукцию, обеспечивая качественной и здоровой пищей жителей всего Поволжья, а также социальные учреждения. Мы искренне благодарны нашим потребителям за поддержку, которую получили от вас в соцсетях и по телефонам после публикаций в СМИ. Надеемся, вместе мы сможем отстоять право завода нормально работать и развиваться на благо Самарской области и ее жителей. А значит, на ваших столах по-прежнему будут любимые продукты от «Пестравки»", - отметили на предприятии.