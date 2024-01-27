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Власть и политика

В Штабе общественной поддержки Самарской области прошли мероприятия в честь 80-летия освобождения Ленинграда

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 января, в Штабе общественной поддержки Самарской области одновременно работали несколько тематических площадок.

Фото: Роман Танаев

Поисковики региона представили военные артефакты, которые обнаружили в местах сражений в Ленинградской области. В Колпинский район самарские поисковики не раз выезжали в экспедицию. В одну из поездок ребята общими усилиями подняли из земли останки земляка, бойца родом из Куйбышевской области — Петра Бусыгина.

"Стараюсь выезжать каждый год, становишься другим после этого, чувствую, что это — моя история, и она у нас общая, откуда бы родом мы ни были", — рассказал боец поискового отряда "Сокол" Самарского университета Никита Пискулин.

Для блокадного хлеба на выставке есть отдельная экспозиция. Здесь же можно увидеть кусочки хлеба, которые по норме выдавали жителям блокадного города в сутки: 125 г — ижвиденцам и служащим, 250 г — рабочим и инженерам, 375 г — рабочим горячих цехов. Специально к памятной дате хлеб выпекли студентки Самарского кулинарного техникума.

"Мы постарались максимально сохранить рецептуру. Хорошо, что эта выставка проходит в Штабе общественной поддержки, здесь сегодня очень много людей, и мы предлагаем им не только взглянуть на этот хлеб, но и попробовать его", — поделилась информацией студентка техникума, руководитель поискового отряда "В списках не значился" Анастасия Конькова.

Выставка никого не оставила равнодушным.

"Смотришь на это оружие, солдатские вещи и блокадный кусок хлеба и с новой силой понимаешь, что такое фашизм и почему нужно ему противостоять", — говорит волонтер "Молодой гвардии" Эдуард Нестеренко.

О том, как кольцо блокады сомкнулось вокруг Ленинграда, рассказал гостям штаба кандидат исторических наук, проректор СГСПУ Алексей Щелков.

Активисты молодежных патриотических объединений региона познакомились с фильмом режиссера Андрея Козлова "Спасти Ленинград", а затем проверили свои знания в интеллектуальной игре "Они сражались за Родину", посвященной истории блокады Ленинграда.

Самарские творческие коллективы подготовили концерт "Музыка против фашизма" и показали театральные и танцевальные номера, погрузив зрителей в атмосферу военного времени.

В заключение гости штаба и представители НКО написали письма военнослужащим, участвующим в СВО.

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