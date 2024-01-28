Жительница Тольятти спрятала наркотики в мандаринах

В Жигулевске правоохранители задержали 36-летнюю безработную тольяттинку по подозрению в попытке сбыть наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Женщину остановили около АЗС. У нее в рюкзаке нашли три мандарина, в которых были свертки с 15 г мефедрона. По версии правоохранителей, расфасованный на мелкие дозы наркотик тольяттинка планировала сбыть через тайники.
Возбуждено уголовное дело, полицейские пытаются установить канал поставки вещества на территорию области.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.