Жительница Тольятти спрятала наркотики в мандаринах

В Жигулевске правоохранители задержали 36-летнюю безработную тольяттинку по подозрению в попытке сбыть наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщину остановили около АЗС. У нее в рюкзаке нашли три мандарина, в которых были свертки с 15 г мефедрона. По версии правоохранителей, расфасованный на мелкие дозы наркотик тольяттинка планировала сбыть через тайники.

Возбуждено уголовное дело, полицейские пытаются установить канал поставки вещества на территорию области.