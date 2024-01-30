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Суды Происшествия

Кассационный суд оставил в силе приговор бывшим топ-менеджерам РКЦ "Прогресс"

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шестой кассационный суд 29 января рассмотрел жалобы на приговор теперь уже бывшему заместителю гендиректора АО "РКЦ "Прогресс" Сергею Тюлевину и начальнику управления финансов и внешнеэкономической деятельности предприятия Светлане Кирилиной. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, ранее Кирилину и Тюлевина обвиняли в нецелевом расходовании средств государственных внебюджетных фондов в особо крупном размере. Кроме того, им предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, топ-менеджеры способствовали покупке вертикального токарно-фрезерного центра у итальянского производителя "Пьетро Карнаки" по завышенной цене. Действовали подсудимые якобы в интересах Самарской торговой компании, с руководством которой была связана Кирилина. Также им вменяли в вину то, что без согласия Роскосмоса, финансировавшего из госбюджета проект "Союз-2", был заключен договор с Газбанком на открытие кредитной линии на 500 млн рублей. Кроме того, правоохранители посчитали, что незаконной была командировка группы сотрудников предприятия во главе с Кирилиной в Милан в ноябре 2014 года. Предположительный ущерб мог составить более 819 млн рублей. Суд Кировского района приговорил Кирилину и Тюлевина к девяти годам колонии.

Вердикт обжаловали. "Облсуд убрал из обвинения статью о нецелевом расходовании средств. Наказание снизили до шести с половиной лет лишения свободы. Гражданский иск отменили", — рассказывал адвокат Анатолий Мотин.

В итоге Роскосмос подал гражданский иск. В Октябрьском районе также недавно рассмотрели второе уголовное дело Кирилиной и Тюлевина. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Ущерб по этому уголовному делу составил более 16,6 млн рублей.

"Каждому назначено окончательное наказание по совокупности преступлений (с учетом приговора Кировского районного суда Самары от 2 декабря 2021 г.) в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима", — уточняли в Октябрьском суде.

Как рассказали в Шестом кассационном суде, осужденные в этой инстанции настаивали на отмене судебных решений и прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Якобы умысла на причинение ущерба Тюлевин и Кирилина не имели.

"Проверив материалы уголовного дела и обсудив доводы кассационных жалоб, судебная коллегии по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанций и оставила судебные решения без изменений", — уточнили в кассационной инстанции.

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