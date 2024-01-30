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Власть и политика

Самарская область и "Роснефть" подписали меморандум о сотрудничестве в области автотуризма

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области и "Роснефть" подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Самарской области, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС "Роснефть".

"Роснефть" и региональное правительство намерены содействовать формированию туристических маршрутов, расположенных на территории региона, с посещением розничной сети компании, а также договорились о проведении совместных мероприятий, направленных на повышение общего уровня комфорта на территории туристических объектов и на объектах придорожного сервиса, в том числе на АЗС.

Самарская область - один из стратегических регионов присутствия "Роснефти". Компания представлена в регионе мощным производственным комплексом полного цикла, включающим в себя научное и проектное сопровождение, нефтегазодобычу, переработку нефти и газа, нефтехимию, производство масел, присадок и катализаторов, а также розничную сеть.

Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на сети "АЗС "Роснефть", является одним из приоритетов Компании. Это способствует развитию внутреннего автомобильного туризма, так как розничная сеть "Роснефти" - не только крупнейшая в России по географическому покрытию и количеству заправочных станций (около 3 тыс.), но и один из лидеров по узнаваемости и качеству топлива.

"Роснефть" реализует целый ряд мероприятий, нацеленных на создание наиболее комфортных условий для автопутешественников. Уже представлены совместные туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру АЗС "Роснефти" в Тульской, Воронежской, Архангельской, Ульяновской областях. Кроме того, Компания ранее подписала меморандумы о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма с Комитетом по туризму города Москвы, Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Агентством по туризму Ульяновской области, а также Агентством по туризму Удмуртской Республики.

Самарские предприятия "Роснефти" служат амбассадорами экологического туризма - одного из наиболее приоритетных видов туризма в регионе. Тому способствуют имеющиеся на территории ресурсы: 211 особо охраняемых природных территорий регионального значения и три - федерального значения. Лидерами здесь являются национальный парк "Самарская Лука" и Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина. Сотрудники предприятий "Роснефть" реализуют ряд инициатив, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также на изучение биоразнообразия.

"Роснефть" также запустила специальную информационно-сервисную платформу "Горизонты России: Поехали с нами!"  Спецпроект позволяет автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС "Роснефти". У проекта "Горизонты России" есть ряд ключевых отличий - благодаря уникальному навигационному функционалу все интересные локации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и изменять в любой момент путешествия.

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