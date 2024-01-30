Самарская область и "Роснефть" подписали меморандум о сотрудничестве в области автотуризма

Правительство Самарской области и "Роснефть" подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Самарской области, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС "Роснефть".
"Роснефть" и региональное правительство намерены содействовать формированию туристических маршрутов, расположенных на территории региона, с посещением розничной сети компании, а также договорились о проведении совместных мероприятий, направленных на повышение общего уровня комфорта на территории туристических объектов и на объектах придорожного сервиса, в том числе на АЗС.
Самарская область - один из стратегических регионов присутствия "Роснефти". Компания представлена в регионе мощным производственным комплексом полного цикла, включающим в себя научное и проектное сопровождение, нефтегазодобычу, переработку нефти и газа, нефтехимию, производство масел, присадок и катализаторов, а также розничную сеть.
Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на сети "АЗС "Роснефть", является одним из приоритетов Компании. Это способствует развитию внутреннего автомобильного туризма, так как розничная сеть "Роснефти" - не только крупнейшая в России по географическому покрытию и количеству заправочных станций (около 3 тыс.), но и один из лидеров по узнаваемости и качеству топлива.
"Роснефть" реализует целый ряд мероприятий, нацеленных на создание наиболее комфортных условий для автопутешественников. Уже представлены совместные туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру АЗС "Роснефти" в Тульской, Воронежской, Архангельской, Ульяновской областях. Кроме того, Компания ранее подписала меморандумы о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма с Комитетом по туризму города Москвы, Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Агентством по туризму Ульяновской области, а также Агентством по туризму Удмуртской Республики.
Самарские предприятия "Роснефти" служат амбассадорами экологического туризма - одного из наиболее приоритетных видов туризма в регионе. Тому способствуют имеющиеся на территории ресурсы: 211 особо охраняемых природных территорий регионального значения и три - федерального значения. Лидерами здесь являются национальный парк "Самарская Лука" и Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина. Сотрудники предприятий "Роснефть" реализуют ряд инициатив, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также на изучение биоразнообразия.
"Роснефть" также запустила специальную информационно-сервисную платформу "Горизонты России: Поехали с нами!" Спецпроект позволяет автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС "Роснефти". У проекта "Горизонты России" есть ряд ключевых отличий - благодаря уникальному навигационному функционалу все интересные локации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и изменять в любой момент путешествия.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?