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Суды Происшествия

В Самарской области прокуратура добилась ужесточения наказания осужденному за взятку

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд изменил наказание жителю Нефтегорска, ранее осужденному за дачу взятки в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчина частями передал 225 тыс. руб. инспектору МИФНС России № 8, чтобы избежать налоговых проверок по соблюдению правил использования контрольно-кассовой техники и непривлечение к ответственности за нарушения.

Суд первой инстанции назначил ему штраф 1,5 млн рублей. Гособвинитель счел такой приговор слишком мягким и подал апелляционное представление. В итоге мужчине изменили наказание на семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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