Тольяттинец получил восемь лет колонии за восемь "закладок" с метадоном

В Тольятти местный житель выслушал приговор суда за восемь эпизодов сбыта наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В апреле 2023 г. в мессенджере мужчина получил координаты тайника с 30 свертками метадона. Восемь из них он успел разложить по "закладкам".

Суд назначил тольяттинцу восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.