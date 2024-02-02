В Самаре спасли провалившуюся в колодец собаку

В Самаре служба спасения животных "ФлагманВет" спасла собаку на территории бывшего завода ЗИМ.
На территории есть заброшенные здания, в которых укрываются бездомные животные. Большинство этих собак программу ОСВВ, они стерилизованы и вакцинированы. Волонтеры знают всех животных на территории по именам.
Так, местная жительница заметила, что пропала собака по имени Белка. Оказалось, что животное провалилось в открытый люк и 10 дней просидело на глубине пяти метров.
Сотрудники службы спасения животных по веревке спустились в колодец. Оказалось, что внизу есть боковой тоннель, в который спряталась испуганная собака. Спасателю пришлось проползти к ней около 10 м. В итоге Белку на веревках подняли наверх. Сейчас она проходит реабилитацию в клинике. Кроме того, в разрушенном здании нашли ее щенка. Его волонтеры забрали на передержку.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!