В Самаре спасли провалившуюся в колодец собаку

В Самаре служба спасения животных "ФлагманВет" спасла собаку на территории бывшего завода ЗИМ.

На территории есть заброшенные здания, в которых укрываются бездомные животные. Большинство этих собак программу ОСВВ, они стерилизованы и вакцинированы. Волонтеры знают всех животных на территории по именам.

Так, местная жительница заметила, что пропала собака по имени Белка. Оказалось, что животное провалилось в открытый люк и 10 дней просидело на глубине пяти метров.

Сотрудники службы спасения животных по веревке спустились в колодец. Оказалось, что внизу есть боковой тоннель, в который спряталась испуганная собака. Спасателю пришлось проползти к ней около 10 м. В итоге Белку на веревках подняли наверх. Сейчас она проходит реабилитацию в клинике. Кроме того, в разрушенном здании нашли ее щенка. Его волонтеры забрали на передержку.