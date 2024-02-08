Жительница Тольятти "инвестировала" в мошенников 1,4 млн рублей

В Тольятти возбудили очередное уголовное дело о телефонном мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

43-летней женщине, работающей уборщицей на заводе, позвонил якобы помощник брокера и предложил подзаработать на бирже. Он сказал, что зарегистрировал тольяттинку на брокерском сайте и открыл на ее имя счет. Затем по инструкции собеседника потерпевшая взяла кредиты в банках на 1,43 млн руб. и внесла эти деньги на брокерский счет.

Проблемы начались, когда она захотела вывести деньги. Оказалось, что указанный "помощником брокера" код был неверным. После этого женщина пошла в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.