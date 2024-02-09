Житель Саратовской области решил подзаработать на мошенничествах в Сызрани и пойдет под суд

В Сызранский городской суд отправилось уголовное дело 48-летнего жителя Саратовской области, обвиняемого в участии в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Задержали мужчину в октябре 2023 года. Он участвовал в обмане пожилой женщины по схеме "ваш родственник попал в ДТП". В качестве курьера обвиняемый забрал у потерпевшей 400 тыс. рублей. Эти деньги он должен был перевести на указанный "работодателем" счет, но не успел, потому что попался полицейским.

Во время следствия выяснилось, что обвиняемый причастен еще к одному аналогичному преступлению. Злоумышленники убедили 82-летнюю жительницу Сызрани, что ее внучка попала в ДТП и нуждается в финансовой помощи. В итоге пенсионерка отдала мошенникам 200 тыс. рублей.