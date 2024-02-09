Житель Саратовской области решил подзаработать на мошенничествах в Сызрани и пойдет под суд

В Сызранский городской суд отправилось уголовное дело 48-летнего жителя Саратовской области, обвиняемого в участии в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Задержали мужчину в октябре 2023 года. Он участвовал в обмане пожилой женщины по схеме "ваш родственник попал в ДТП". В качестве курьера обвиняемый забрал у потерпевшей 400 тыс. рублей. Эти деньги он должен был перевести на указанный "работодателем" счет, но не успел, потому что попался полицейским.
Во время следствия выяснилось, что обвиняемый причастен еще к одному аналогичному преступлению. Злоумышленники убедили 82-летнюю жительницу Сызрани, что ее внучка попала в ДТП и нуждается в финансовой помощи. В итоге пенсионерка отдала мошенникам 200 тыс. рублей.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..