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Преступления Происшествия

Житель Саратовской области решил подзаработать на мошенничествах в Сызрани и пойдет под суд

СЫЗРАНЬ. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранский городской суд отправилось уголовное дело 48-летнего жителя Саратовской области, обвиняемого в участии в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Задержали мужчину в октябре 2023 года. Он участвовал в обмане пожилой женщины по схеме "ваш родственник попал в ДТП". В качестве курьера обвиняемый забрал у потерпевшей 400 тыс. рублей. Эти деньги он должен был перевести на указанный "работодателем" счет, но не успел, потому что попался полицейским.

Во время следствия выяснилось, что обвиняемый причастен еще к одному аналогичному преступлению. Злоумышленники убедили 82-летнюю жительницу Сызрани, что ее внучка попала в ДТП и нуждается в финансовой помощи. В итоге пенсионерка отдала мошенникам 200 тыс. рублей.

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