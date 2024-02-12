Жителя Самарской области осудили за незаконное хранение винтовки

Приволжский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело 49-летнего местного жителя Хворостянского района, которого обвиняли в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранителям пожаловались на мужчину "неравнодушные граждане". Полицейские осмотрели дом мужчины и нашли в котельной винтовку ТОЗ-8 1956 года выпуска. Сам сельчанин рассказал, что хранил оружие для себя, а также что знал о незаконности своих действий.
Суд назначил мужчине два месяца ограничения свободы.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!