Жителя Самарской области осудили за незаконное хранение винтовки

Приволжский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело 49-летнего местного жителя Хворостянского района, которого обвиняли в незаконном хранении оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранителям пожаловались на мужчину "неравнодушные граждане". Полицейские осмотрели дом мужчины и нашли в котельной винтовку ТОЗ-8 1956 года выпуска. Сам сельчанин рассказал, что хранил оружие для себя, а также что знал о незаконности своих действий.

Суд назначил мужчине два месяца ограничения свободы.