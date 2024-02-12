Пьяный тольяттинец похитил у парня пакеты с фастфудом

В Тольятти 28-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о грабеже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, в начале февраля на остановке возле ресторана быстрого питания он вырвал из рук у 21-летнего парня два пакета с продуктами.
Вскоре сотрудники ППС заметили подозреваемого возле одного из расположенных рядом домов. Мужчина пытался скрыться, но был задержан после непродолжительной погони. В отделе полиции тольяттинец рассказал, что был пьян, когда заметил, что молодой человек покупает фастфуд, и решил отобрать еду.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..