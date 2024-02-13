На спортивном комплексе "Солидарность Арена Самара" прошло выездное совещание организаторов форума-выставки "Теплогенерация — 2024", проведение которого запланировано на конец марта этого года. Цель встречи — синхронизация действий по организации мероприятия.
Совещание проводил председатель Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерий Фомичев. Встреча прошла с участием соорганизаторов — руководителей ООО "Вымпелгаз" и ООО "ПромКомплектСервис", представителей монтажных и дизайнерских компаний, которые будут оформлять выставочное пространство форума.
Форум-выставка "Теплогенерация — 2024" организуется для собственников котельных Самарского региона — их в области более пятнадцати тысяч. Для них планируется привезти образцы современного российского оборудования со всей страны. Планируется также пригласить организации и специалистов по профессиональному монтажу, обслуживанию, проектированию и строительству котельных с применением отечественных комплектующих на территории региона.
Интерес к участию в выставке проявили более 30 заводов — производители котлов и арматуры, изготовители насосов, приборов учета газа и тепла и другого котельного оборудования. В деловой программе форума намерены принять участие более 20 организаций — поставщиков газа и тепла, ремонта и обслуживания котельных, а также десятки экспертов в сфере теплогенерации.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!