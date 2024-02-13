На спортивном комплексе "Солидарность Арена Самара" прошло выездное совещание организаторов форума-выставки "Теплогенерация — 2024", проведение которого запланировано на конец марта этого года. Цель встречи — синхронизация действий по организации мероприятия.

Совещание проводил председатель Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерий Фомичев. Встреча прошла с участием соорганизаторов — руководителей ООО "Вымпелгаз" и ООО "ПромКомплектСервис", представителей монтажных и дизайнерских компаний, которые будут оформлять выставочное пространство форума.

Эксперты обсудили деловую программу форума "Теплогенерация-2024" 30 января 2024 года на площадке Торгово-промышленной палаты Самарской области состоялся бизнес-завтрак "Деловая программа форума "Теплогенерация-2024". Решение актуальных вопросов работы котельных в современной России". Организаторы встречи - Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз".

Форум-выставка "Теплогенерация — 2024" организуется для собственников котельных Самарского региона — их в области более пятнадцати тысяч. Для них планируется привезти образцы современного российского оборудования со всей страны. Планируется также пригласить организации и специалистов по профессиональному монтажу, обслуживанию, проектированию и строительству котельных с применением отечественных комплектующих на территории региона.

Интерес к участию в выставке проявили более 30 заводов — производители котлов и арматуры, изготовители насосов, приборов учета газа и тепла и другого котельного оборудования. В деловой программе форума намерены принять участие более 20 организаций — поставщиков газа и тепла, ремонта и обслуживания котельных, а также десятки экспертов в сфере теплогенерации.