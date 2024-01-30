30 января 2024 г. в 10.00 на площадке ТПП Самарской области состоялся бизнес-завтрак "Деловая программа форума "Теплогенерация — 2024" Решение актуальных вопросов работы котельных в современной России". Организаторы: Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области", ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз".

Участники бизнес–завтрака в свободной и комфортной обстановке обсудили текущие проблемы прохождения отопительного сезона, познакомились с проектом деловой программы межрегионального форума — выставки "Теплогенерация — 2024" и выявили проблематику, которая требует обсуждения на выставке-форуме. Форум будет проходить в Самаре 27 — 28 марта 2024 г. и это будет первая в ПФО столь значимая и представительная встреча представителей отрасли.

Цель проведения Форума "Теплогенерация — 2024" — создание эффективной площадки для диалога между собственниками котельных Приволжского федерального округа; органами государственной власти, производителями и поставщиками оборудования; поставщиками газа и тепловой энергии; партнёрствами и экспертным сообществом, работающими в сфере теплогенерации, газоснабжения и инженерных сетей.

Встреча актуальна в связи с прохождением отопительного сезона в России и прежде всего, заинтересует специалистов и партнеров сферы газо — и теплоснабжения предприятий ЖКХ и других отраслей промышленности.