В Самарской области двоих человек задержали с партией мефедрона

В Отрадном задержали 19-летнего парня и 29-летнего мужчину, подозреваемых в хранении наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В январе 2024 г. полицейские остановили их и нашли пять свертков с мефедроном, а у них дома изъяли еще 25. Общий вес изъятого наркотика — 31 г. Кроме того, оба задержанных отказались пройти освидетельствование на состояние наркотического опьянения.

Возбуждено уголовное дело.