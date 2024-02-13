В Самарской области двоих человек задержали с партией мефедрона

В Отрадном задержали 19-летнего парня и 29-летнего мужчину, подозреваемых в хранении наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В январе 2024 г. полицейские остановили их и нашли пять свертков с мефедроном, а у них дома изъяли еще 25. Общий вес изъятого наркотика — 31 г. Кроме того, оба задержанных отказались пройти освидетельствование на состояние наркотического опьянения.
Возбуждено уголовное дело.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
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Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..