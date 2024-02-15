Волонтеры движения "Медицина для фронта": "Тыл не может подвести бойцов"

По информации Минобороны РФ, в 2023 году показатель госпитальной летальности участников СВО составил менее 0,5%. Это самый низкий показатель за всю историю военной медицины. Роль медслужбы в зоне боевых действий переоценить трудно: первая помощь на поле боя, эвакуационные пункты, госпитали, транспортировка раненых… В организации слаженной работы активно участвуют и волонтерские движения. Одно из наиболее крупных в Самарской области - "Медицина для фронта" - функционирует в Сызрани. В интервью Волга Ньюс организатор движения Ксения Наранович рассказала, какими изделиями медицинские волонтеры снабжают фронт, как удалось отладить логистику и каковы нюансы работы.

- Ксения, почему выбрали именно это направление для волонтерства - узкое и одно из наиболее дорогостоящих?

- Я всегда преклонялась перед работой врачей, а работа военных медиков и вовсе цепляет до самых глубин души. В их золотые руки заложен божий дар спасения сотен человеческих жизней.

В руки, которые вывозят раненых бойцов с передовой. В руки, которые везут их до места оказания помощи. В руки, которые делают все возможное и чуточку больше, чтобы сохранить человеку жизнь. А потом - снова руки, которые бережно выхаживают, заботятся и помогают. Поэтому то, чем могу помочь я, чем можем помочь мы все, объединившись, - лишь небольшая, хотя и важная часть того, что позволит военным медикам выполнять работу более эффективно.

- Вы уже имели опыт волонтера или это первая группа, и сразу - в организаторы? Не страшно было начинать?

- Все получилось само собой. Не было никого плана. Однажды, попав в военно-полевой госпиталь, подумала, чем можно помочь. Обзвонила знакомых, предложила объединить усилия. А потом все закрутилось с такой скоростью, что сейчас гуманитарная деятельность - главное дело моей жизни. И уже даже кажется, что другой жизни и не было.

У нас - как у военных, время войной умножается на три. Назад не оглядываемся. Отработали один запрос - сразу принимаемся за следующий. Мыслей о том, что не справимся, у нас нет. Народ и армия едины, поэтому тыл не может подвести тех, кто на него рассчитывает.

- Есть ли штаб и как удалось выстроить в нем работу?

- Я часто, говоря о гуманитарной деятельности, говорю о себе во множественном лице, потому что деятельность наша коллективная. Есть команда близких людей, единомышленников, имеющих глубокую идейную мотивацию не оставаться безучастным в сложившихся обстоятельствах.

У нас есть два склада. Один большой, под габаритные грузы (печки, белье, одежду). Второй - основной, медицинский. Большая часть деятельности проходит на медицинском складе, там же мы командой собираемся для обсуждения общих вопросов.

Как такового разделения направлений работы у нас нет. 90% грузов, отправленных от нашего движения, - средства медицины и средства эвакуации. Всего было отправлено шесть автомобилей для передвижения медиков на фронте и эвакуации раненых, оборудование и расходные материалы для хирургии и реанимации.

Также по возможности отправляем сопутствующие грузы - теплую одежду и обувь, еду, хозяйственные принадлежности. Но основной упор, конечно, на медицину.

Направление это непростое, имеет свои особенности. Большое значение уделяем качеству переданных изделий и препаратов, так как понимаем, что если это тактическая медицина, то использована она будет в критический момент и не может подвести. Мы максимально ответственно относимся к полученным в результате сборов финансам - публикуем регулярные отчеты с приложением всех документов о покупке, накладных о доставке.

- Как сейчас организован ваш обычный день?

- Не могу сказать, что занимаюсь волонтерством в свободное от других дел время. Не так. Я освобождаю от других дел время, чтобы заниматься гуманитарной деятельностью. Бывают дни, когда я совсем не занимаюсь своей профессиональной деятельностью. Но дней, когда бы не было гуманитарных дел, нет.

Каждый день строится индивидуально, в зависимости от важности дел, которые нужно выполнить.

- Помните первый запрос от бойцов?

- Да, он был от медицинского отряда специального назначения на закрытие хозяйственно-бытовых нужд для полевого госпиталя. Тогда же мы сразу вышли на медиков этого МОСНа и уточнили потребности в медикаментах. Поэтому с первого рейса в наших грузах наиболее ценное - медицина. Остальное идет дополнительно.

- Каковы сейчас запросы с фронта?

- Сегодня запросы уже, в принципе, нас не удивляют. Даже без них есть понимание, что всегда в приоритете закупок. Если речь о ПМГ (передвижные медицинские группы), то это, конечно, средства тактической медицины и медикаменты для стабилизации состояния раненого - растворы, лекарственные препараты, гемостатические средства, перевязочные материалы. Госпитали, в основном, обращаются с запросами на терапевтические препараты, перевязочные материалы и ранозаживляющие средства.

Бывают и, как мы их называем, "специальные запросы" - оборудование или конкретные изделия. Так, например, на прошлой неделе был отправлен груз для доктора-реаниматолога, в состав которого вошли препараты для анестезии, приборы для согревания инфузионных растворов, монитор пациента. Сейчас у нас в сборе такой же "специальный запрос" для военного врача штурмовой группы на индивидуальные аптечки и групповой медицинский рюкзак.

- Какие лекарства и средства наиболее дефицитны?

- Чтобы у медиков в госпитале было меньше работы, нужно, в первую очередь, обеспечить бойцов на передовой средствами оказания первой помощи. Самыми востребованными позициями сегодня по-прежнему остаются жгуты, гемостатики, перевязка, обезболивающие и индивидуальные аптечки первого и второго эшелонов.

- Самая большая выживаемость за всю историю военной медицины - именно на этой войне. В том числе благодаря волонтерам-снабженцам, которые обеспечивают солдат аптечками. Что включено в эти аптечки и каковы они по объему?

- У каждого военнослужащего в зоне СВО должна быть индивидуальная аптечка, в которой есть все необходимое - как для оказания помощи в случае ранения, так и для оказания себе бытовой помощи на случай, если, например, заболел зуб. Для этого мы формируем аптечки второго эшелона. Ввиду большого количества комплектующих они более габаритны, тяжелы и дорогостоящи.

Также мы собираем аптечки первого эшелона. Это небольшой подсумок, в который упакованы жгут, маркер, ППИ и обезболивающая инъекция. Именно такую аптечку боец берет с собой в бой. На этой неделе как раз отправили большую партию аптечек первого эшелона - 100 штук для десантно-штурмовой бригады.

Так что, повторюсь, у каждого бойца должна быть своя аптечка. Но пусть она лучше будет добрым талисманом и никогда не откроется по назначению. А если все-таки наступит критический момент, необходимое всегда будет под рукой. Наших водителей, кстати, которые развозят помощь по назначению, мы также в обязательном порядке обеспечили индивидуальными аптечками.

Помню и случай, когда мы без запроса, случайно, передали небольшую коробку тактической медицины одному медику. А потом он написал, что благодаря ей спас несколько человек.

- Пробовали наладить производство? Например, кровоостанавливающих турникетов вместо жгутов?

- Именно наше волонтерское движение не занимается производством. Но мы дружим с другими добровольческими коллективами, которые изготавливают медицинские изделия. Так, прихожане Успенского храма отшивают подсумки под аптечки первого эшелона и перевязочные пакеты. Коллектив восстановительного железнодорожного поезда Сызрани изготавливает эвакуационные тележки для раненых.

Производством сложных медицинских изделий, таких, как турникет, должны заниматься профессиональные разработчики. Ведь нарушение условий производства может привести к фатальным последствиям - турникет не остановит кровотечение. А лишних секунд для замены турникета в боевой обстановке нет.

- Как сейчас выстроена логистика, насколько сложно было отладить сообщение с ДНР и ЛНР? Есть ли прямые запросы или работаете через посредников?

- Логистика - один из самых важных этапов, поскольку на водителей возлагается большая ответственность за передачу груза, собранного на "народные" деньги. Практически всегда в одну отправку уходит груз на несколько направлений и очень важно не перепутать коробки, так как каждая собрана по целевому запросу конкретных медиков или медицинских групп. Поэтому к отправке мы относимся самым серьезным образом.

Большую помощь нам в этом вопросе оказывают наши надежные и добрые друзья из сообщества волонтеров "Самара для фронта" - всегда оперативно, максимально ответственно и лично в руки.

Некоторые рейсы мы делаем самостоятельно, что-то передаем транзитом через военных, которые едут на Донбасс через Сызрань, что-то отправляем транспортными компаниями. Нет единой схемы, мы подстраивается под любые условия. Главное, чтобы груз был доставлен по назначению и в срок.

- Удается ли обычно собрать необходимое по заявкам?

- Сроки всегда обговариваем на этапе приемки заявки. Если берем на себя обязательства по сбору заявки, то всегда отрабатываем ее по максимуму. Да, бывает, что чего-то не удается закупить. В основном, это импортные медицинские товары, которые подпали под жесткий контроль иностранных производителей. Так, например, в этом месяце мы не смогли закупить иглы для проводниковой анестезии, потому что их просто нет на нашем рынке. Но по большинству запросов мы выполняем свои обязательства в максимально полном объеме. Или не даем обещаний по запросу. К сожалению, не все зависит от нас.

- Кто сейчас в вашей команде? Держите ли связь с другими регионами?

- Наша команда постепенно собралась сама собой. Это те, кому близки наши взгляды, единомышленники, объединенные одной идеей - помочь. Помочь, потому что так сейчас нужно. Потерпеть, забыть о себе, не ждать благодарности в ответ. Просто сделать, потому что оставаться безучастным к происходящему невозможно. И я благодарна каждому, кто рядом, кто помогает, несмотря на расстояние, кто находит слова поддержки в трудный момент. Они остаются рядом, несмотря на все сложности и зашкаливающие иногда эмоции.

Так получилось, что наша деятельность объединила практически всю бескрайнюю страну: нам активно и постоянно помогают на Камчатке, в Новосибирской области, на Урале, в Ульяновской области, Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Ростовской области. Мы считаем, что в истинном волонтерстве не может быть никакого разделения на регионы или волонтерские группы. Наоборот, нам необходимо проявить всеобъемлющее единство и сплоченность в помощи нашим.

Мы оказываем посильную помощь волонтерам из других регионов, если к нам обращаются. Например, постоянно помогаем белгородским волонтерам, помогали сбором медицины волонтеру из Санкт-Петербурга, собирающему груз для 33-го мотострелкового полка. Нам также помогают коллеги из других регионов.

- Обязательно ли специальное образование, чтобы стать медицинским волонтером?

- Ни у кого из активных участников нашего сообщества нет медицинского образования. Но, имея большое желание помогать, мы смогли разобраться самостоятельно во многих нюансах. Конечно, нас постоянно консультируют военные медики, разъясняя назначение тех или иных изделий. По возможности также всегда просим от них обратную связь об отдельных средствах медицины, которые мы передаем.

- Какие люди сейчас вам нужны? И нужны ли?

- Мы всегда рады новым активным людям, желающим делать добрые дела.

- Бывали ли сами в зоне СВО? С какими ощущениями собирались туда и какие мысли возникли после командировки?

- Конечно, непосредственно на линии боевого соприкосновения я не была, но в нескольких поездках на Донбасс участвовала. Самой тяжелой в эмоциональном плане была первая поездка. Была очень теплая погода, конец лета, машина уже уносила меня в сторону дома. А привычная картина мира была полностью обрушена. Вот я смотрю на наше мирное небо, оно голубое и летают паутинки, и уже первые желтые листья. А где-то позади, всего в трех часах езды, небо такое же ясное, но при этом очень страшное.

По возвращении домой мне физически было несколько дней еще тяжело. Было непонимание происходящего там и еще большее непонимание мирной жизни здесь, дома.

Сейчас, конечно, таких эмоциональных провалов я не могу себе позволить. Есть задача - нужно выполнять.

- Кто извне волонтерского сообщества вам помогает и как?

- Будем честными. Вся наша деятельность, кроме альтруизма нас, волонтеров, возможна благодаря финансовым вкладам неравнодушных людей. И мы благодарны каждому, кто нам оказывает такую помощь. Не бывает маленького вклада. Жгут стоит 67 рублей, но именно он в нужный момент остановит кровотечение и спасет жизнь.

- Помогают ли самарские производители лекарств и медсредств?

- Не помогают. Но мы всегда готовы принять любую помощь от любых лиц, особенно если это медицина. Медицина нужна вся. Она на нашем складе никогда не задерживается.

- Какие проблемы сейчас у сообщества, какая помощь нужна?

- У нас идет большой специальный сбор средств тактической медицины для формирования индивидуальных аптечек и групповых медицинских рюкзаков. Поэтому помощь нужна, в первую очередь, финансовая, чтобы собрать как можно больше аптечек и средств медицины.

- Напоследок - ваши пожелания бойцам, читателям, другим волонтерам.

- Хочется еще раз сказать всем сердечное спасибо! Наша волонтерская деятельность - это не только помощь фронту, это пример братского, всеобъемлющего единства и национальной сплоченности! Сплоченность и единство возникают только тогда, когда люди умеют слушать и уважать друг друга, когда они готовы работать в команде и привносить свой вклад в достижение общей цели! Спасибо всем за проявленную мудрость, добросердечность и стойкость.