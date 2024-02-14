В Тольятти грузовик сбил четырех пешеходов

В среду, 14 февраля, в Тольятти произошло ДТП с грузовиком и пешеходами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 15:00 в районе дома №58 на ул. Борковской водитель МАЗа сбил четырех пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора.
"Скорая" доставила их в больницу.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!