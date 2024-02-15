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Власть и политика

Служба занятости Самарской области проведет сеансы арт-терапии на выставке "Россия"

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Международной выставке-форуме "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ, в рамках Форума национальных достижений 16 и 17 февраля состоится тематический день по содействию занятости, по ключевым достижениям и результатам развития рынка труда.

Фото: министерство труда и социальной защиты Саратовской области

Специалисты службы занятости Самарской области 16 февраля в павильоне №55 (Дом молодежи), а 17 февраля на стенде Минтруда России в павильоне C ("Семья. Работа. Долголетие") проведут психотерапевтический мастер-класс "Арт-терапия" для подростков и взрослых.

На стенде Самарской области (павильон №75) 16 февраля также пройдут мероприятия, посвященные труду и занятости. Посетители смогут поучаствовать в сеансах арт-терапии и получить консультацию сотрудников кадрового центра Самарской области о возможностях трудоустройства и мерах поддержки в регионе. Юным гостям будут предложены профориентационные игры "Профессиональное лото", "Собери рабочее место своей мечты", "Сборка автомобиля и ракеты".

"Тема занятости, выбора своего карьерного пути актуальна в любом возрасте, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, - даже маленькие дети выбирают в совместных играх какие-то профессиональные роли, а чем старше делается человек, тем важнее для него становится этот выбор. Задача службы занятости - помочь, подсказать, направить, чтобы свои таланты и способности человек проявил в профессиях, востребованных на региональном рынке труда. И на выставке "Россия" мы покажем часть методик, которыми наши специалисты пользуются в каждодневной работе".

Новые методики и сервисы внедряются службой занятости Самарской области благодаря комплексной модернизации в рамках национального проекта "Демография", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. Цель такой работы - помощь жителям региона в трудоустройстве, а работодателям - в подборе кадров. Привлечение кадров и дальнейшее закрепление их на предприятиях региона - это важнейшая задача, которой уделяет особое внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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