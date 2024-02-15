В Самаре стартовал лекторий в рамках общественно-просветительской акции "За родное - за свое"

В четверг, 15 февраля, в Самаре на платформе информационных ресурсов самарского филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание", в социальной сети "ВКонтакте", стартовал тематический онлайн-лекторий.

Он направлен на повышение уровня знаний о родном крае, призван пробудить интерес у жителей региона к истории Самарской области, напомнить о достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической значимости и символике региона, содействовать развитию гражданского общества и социальной ответственности каждого жителя.

Лекторий проводят в рамках программы общественно-просветительской акции "За родное - за свое", старт которой был дан накануне в ходе пресс-конференции с участием организаторов и партнеров акции: Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области", регионального отделения Российского общества "Знание" в Самарской области, Самарской региональной общественной организации по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области".

Участниками марафона знаний - общественно-просветительской акции "За родное - за свое" - могут стать граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области, которым интересны история Самарского региона, его роль в развитии российской науки, культуры, спорта, экономики, образования, сферы безопасности страны. Через месяц - 15, 16 и 17 марта 2024 г. - участники акции смогут проверить знания, полученные в ходе общественно-просветительского проекта "За родное - за свое", ответив на вопросы викторины, и таким образом выиграть один из ценных призов: автомобиль "Лада", поездку в Москву на выставку "Россия" на ВДНХ, тур выходного дня по Самарской области и туристический набор, состоящий из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.

Открывает цикл лекций Андрей Елисеев, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета. Тема его выступления - "Куйбышев - запасная столица СССР". В интересном и доступном формате слушатель получит ответы на вопросы, касающиеся феномена становления Куйбышева как запасной столицы СССР.

Продолжит цикл просветительских мероприятий на этой неделе обладатель множества региональных наград, неоднократный лауреат конкурса на призы губернатора Самарской области и обладатель премии "Золотое перо губернии", журналист, фотограф, автор и ведущая Инга Пеннер. Ее проект о городе "Неочевидная Самара" открывает зрителям неизвестные страницы истории столицы региона. "Друзья, я приглашаю вас заново влюбиться в наш город. Мне невероятно приятно открывать цикл мероприятий просветительской акции "За родное - за свое" нашим проектом "Неочевидная Самара", и я уверена, что вас ждет масса удивительных открытий. Смотрите, узнавайте, восхищайтесь и следите за новостями на ресурсах акции, ответы на вопросы викторины вы найдете именно там", - пригласила Инга присоединиться к акции жителей Самарской области.

Организаторы проекта предложат участникам акции разнообразные форматы. Выступления ученых, историков и представителей различных сфер деятельности - журналистов, экскурсоводов, музейных сотрудников, спортсменов, артистов театра - всех, кто влюблен в Самарскую область и готов поделиться своими знаниями о нашем регионе, - прозвучат в радио- и ТВ-эфирах, пройдут спик-шоу, онлайн-лекции, а также квизы, квесты, блиц-тесты для проверки знаний. Мультижанровый формат акции предоставит каждому жителю Самарской области возможность присоединиться к просветительской акции "За родное - за свое".

Присоединяйтесь к общественно-просветительской акции "За родное - за свое" в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" в сети "ВКонтакте", следите за новостями акции "За родное - за свое", участвуйте в викторине и выигрывайте призы.