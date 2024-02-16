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Строительство Строительство и недвижимость

ЖК "Возрождение" на ул. Свободы в Самаре останется 8-этажным

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым ООО "Специализированный застройщик "Основание" получило отказ в увеличении этажности строящегося ЖК на ул. Свободы, 134 в Промышленном районе.

"Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков площадью 2167,4 кв.м и площадью 1753 кв.м, — "многоэтажная жилая 
(высотная) застройка", в связи с рекомендациями Комиссии по подготовке
проекта ПЗЗ", - отмечается в документе.

Напомним, в декабре в Самаре прошли общественные обсуждения, где горожанам предстояло решить судьбу двух земельных участков, на которых развернулась стройка ЖК "Возрождение".

На публичной кадастровой карте участки значатся как предназначенные для среднеэтажной застройки, что предполагает ограничение до восьми этажей. При этом представитель застройщика (ООО СЗ "Основание") ранее пояснил Волга Ньюс, что планируется увеличить этажность до девяти этажей. С этим было связано обращение за разрешением на предусмотренный для данных целей условно разрешенный вид использования участка.

В начале января стало известно, что большинством голосов самарцы поддержали проект по увеличению этажности. В частности, "за" высказалось 157 человек, против — около 120 горожан.

Предполагаемое время ввода многоэтажки в эксплуатацию — первый квартал 2025 года. По проекту планируется монолитно-каркасное девятиэтажное здание (включая один подземный этаж) комфорт-класса, рассчитанное на 107 квартир, 35 машиномест в паркинге и 49 машиномест на придомовой территории. В случае увеличения этажности количество квартир в доме планируется увеличить до 120 (0,7 машиноместа на квартиру).

 

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