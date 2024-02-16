Самарец перевел инвесторам-мошенникам 1,7 млн рублей

В Самаре 40-летний местный житель стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Пользователю в мессенджере написал мужчина и предложил высокий доход от инвестиций в выгодные проекты и свою помощь в ведении финансовых операций на известной интернет-платформе. Самарец заинтересовался и перевел собеседнику более 1,7 млн рублей. После этого "помощник" перестал выходить на связь.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..