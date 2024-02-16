Самарец перевел инвесторам-мошенникам 1,7 млн рублей

В Самаре 40-летний местный житель стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Пользователю в мессенджере написал мужчина и предложил высокий доход от инвестиций в выгодные проекты и свою помощь в ведении финансовых операций на известной интернет-платформе. Самарец заинтересовался и перевел собеседнику более 1,7 млн рублей. После этого "помощник" перестал выходить на связь.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.