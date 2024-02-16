Кампус в Самаре обойдется бюджету в 52,6 млрд рублей

За строительство и эксплуатацию межвузовского кампуса IT-направления в Самаре областной бюджет выплатит концессионеру 52,6 млрд рублей. Это следует из постановления правительства от 15 февраля о реализации концессионного соглашения.
Расходы концедента (Самарской области) включают выплату концессионеру двух капитальных грантов по 100 млн руб. в 2023 и 2024 гг., а также грантов в 721 млн и 220,85 млн руб. в 2025 и 2026 гг. соответственно. Они будут выплачиваться минстроем.
Основная же часть выплат пройдет по линии регионального министерства образования и науки - с 2027 по 2043 гг. базовый (предельный) размер платы концедента составит в общей сложности 51,49 млрд рублей.
Напомним, ПроШкола и правительство Самарской области подписали концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня 2023 года. Планируется, что в едином пространстве кампуса около стадиона "Самара Арена" смогут жить, учиться и работать 5 тыс. студентов, аспирантов и педагогов вузов.
На днях мэрия Самары приняла решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика кампуса.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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