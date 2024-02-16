Кампус в Самаре обойдется бюджету в 52,6 млрд рублей

За строительство и эксплуатацию межвузовского кампуса IT-направления в Самаре областной бюджет выплатит концессионеру 52,6 млрд рублей. Это следует из постановления правительства от 15 февраля о реализации концессионного соглашения.

Расходы концедента (Самарской области) включают выплату концессионеру двух капитальных грантов по 100 млн руб. в 2023 и 2024 гг., а также грантов в 721 млн и 220,85 млн руб. в 2025 и 2026 гг. соответственно. Они будут выплачиваться минстроем.

Основная же часть выплат пройдет по линии регионального министерства образования и науки - с 2027 по 2043 гг. базовый (предельный) размер платы концедента составит в общей сложности 51,49 млрд рублей.

Напомним, ПроШкола и правительство Самарской области подписали концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня 2023 года. Планируется, что в едином пространстве кампуса около стадиона "Самара Арена" смогут жить, учиться и работать 5 тыс. студентов, аспирантов и педагогов вузов.

На днях мэрия Самары приняла решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика кампуса.