Мэрия Самары согласовала облик межвузовского кампуса

Мэрия Самары приняла решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика международного межвузовского кампуса ИТ-направления. Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации.

В документе прописано функциональное назначение объекта строительства (гостиничный комплекс, учебно-лабораторный комплекс), а также площадь и этажность.

В частности, гостиничный комплекс будет располагаться на площади 124,5 тыс. кв метров, при этом 1, 4, 10, 13 корпуса будут иметь по 23 этажа, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14 - по 16 этажей, а корпуса 3, 7, 11, 5 - по 8 этажей.

Площадь учебно-лабораторного корпуса составит 46 330 кв метров, он будет состоять из четырех этажей.

"Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства соответствует требованиям, указанным в градостроительном регламенте ПЗЗ Самары", - отмечается в решении, подписанном первым вице-мэром Самары Максимом Харитоновым.

Напомним, регион получил право реализации проекта благодаря мощному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших. Проект получил поддержку президента РФ Владимира Путина и реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Сумма капитального гранта на создание международного межвузовского кампуса IT-направления в Самаре составила около 1 млрд рублей.