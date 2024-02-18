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Преступления Происшествия

В Шенталинском районе задержали нетрезвого водителя

ШЕНТАЛА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шенталинском районе сотрудники ГИБДД задержали 31-летнего местного жителя, севшего за руль в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В феврале правоохранители остановили для проверки документов автомобиль Lada Vesta. За рулем находился мужчина, у которого сотрудники полиции выявили признаки опьянения. Водителя отстранили от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что мужчина ответил отказом. 

В ходе проверки водителя по базам данных было установлено, что в марте прошлого года за аналогичное нарушение он был лишен права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев и административным штрафом в размере 30 тыс. рублей. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В отношении автовладельца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Санкция статьи предусматривает наказание с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Гид потребителя

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