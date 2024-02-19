Самарский "Гиппократ" перешел в собственность Раиля Даминова

Новым собственником самарско-ульяновского предприятия по выпуску спиртовых настоек и галеновых препаратов "Гиппократ" стал бенефициар производителя пива ООО "Драфт Берри" Раиль Даминов, пишет "Самарское обозрение".

Покупатель "Гиппократа" уже обнародовал планы перезапуска производства и расширения ассортимента выпускаемой продукции. Причем особый акцент будет делаться на развитии именно самарской площадки компании.

Завод, расположенный в Ульяновской области и принесший ранее его владельцам и менеджерам немало проблем, сейчас простаивает и будет перезапущен не ранее чем через полгода. Видимо, после того как новые владельцы бизнеса урегулируют все вопросы, оставленные им предшественниками.

ООО "Гиппократ" зарегистрировано в Самаре, но его дополнительная производственная площадка расположена в Ульяновской области в пос. Мулловка. Основной актив "Гиппократа" — завод по выпуску галеновых препаратов — работает в пос. Светлое Поле Красноярского района Самарской области.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2022 г. "Гиппократ" выручил порядка 1,2 млрд руб., при этом ушел в убыток на 137 млн рублей. Также компания сформировала обязательств почти на 3 млрд рублей. Финансовые показатели за 2023 год официально еще не раскрывались.

Напомним, что бизнес "Гиппократа" сложно назвать бесконфликтным. "Гиппократ" обвиняли в неуплате налогов и выставляли многомиллионные доначисления, в производстве суррогатной алкогольной продукции, загрязнении водоемов в районе Мулловки. Правительство Ульяновской области неоднократно призывало остановить производство "Гиппократа" из-за несоблюдения всевозможных экологических норм.

В начале 2024 г. у "Гиппократа" появился новый владелец, которому и предстоит решить все накопившиеся вопросы и обеспечить импульс дальнейшему развитию. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 9 февраля 100% долей "Гиппократа" перешли в собственность Раиля Даминова. При этом капитал предприятия остался в залоге у Татьяны Рогожкиной. Как правило, практика залога приобретаемых ценных бумаг и долей в сделках по покупке бизнеса применяется, если расчет носит не единомоментный, а растянутый во времени характер. Соответственно, залог снимается, когда завершатся расчеты.

Раиля Даминова сложно назвать публичной фигурой в самарском бизнес-сообществе. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", до покупки "Гиппократа" он выступал владельцем только одной компании — ООО "Драфт Берри" (ДБ). В ней бизнесмену также принадлежит 100%. ДБ специализируется на оптовой торговле алкогольными напитками.

Раиль Даминов подтвердил факт приобретения "Гиппократа". "В первую очередь нам нужно стабилизировать производство и осуществить планы, связанные с бизнесом и развитием ассортиментной линейки на производстве в Самарской области. Мы не рассматриваем возобновления производства в Ульяновской области в ближайшие 6 месяцев", — поделился с "СО" планами развития "Гиппократа" Даминов. "Средние и долгосрочные планы по развитию, конечно же, у нас есть, но их реализацию, равно как и инвестиции, мы пока не будем обсуждать. Сейчас в наших планах — выход на производственные мощности уже имеющейся линейки лекарственных препаратов. Далее — создание и развитие нового портфеля линейки лекарственных препаратов в дополнение к имеющимся", — пояснил Даминов.

С технологической и управленческой точки зрения, как говорит Даминов, "Гиппократ" и "Драфт Берри" останутся параллельными, никак не связанными между собой бизнесами. Более того, по информации "СО", Даминов в ближайшее время перестанет быть владельцем "Драфт Берри" и сосредоточится на решении вопросов и развитии "Гиппократа".