В Год семьи в Самарской области Движением Первых создано семейное сообщество "Родные — Любимые"

В Самаре состоялась первая встреча регионального семейного сообщества "Родные — Любимые". На ней презентовали ключевые мероприятия, которые пройдут в Год семьи. Также с участниками встретилась Марина Сидухина, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы.

"Родные — Любимые" — сообщество, созданное Движением Первых, в которое входят родители, чьи дети участвуют в проектах, конкурсах, акциях организации. Сообщество будет не просто принимать участие в мероприятиях, но и становиться авторами детских, молодежных и семейных проектов на территории региона.

На встрече специалисты Регионального отделения Движения Первых в Самарской области подробно рассказали собравшимся о деятельности сообщества и презентовали планы на 2024 г., который был объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи.

"Сообщество "Родные — Любимые" формируется из активных семей, чьи дети участвуют в Движении Первых. Объединение станет пространством для диалога поколений, совместного творчества детей и взрослых и, конечно, еще одним поводом, чтобы провести время в кругу семьи и стать ближе. Чтобы присоединиться к сообществу и сделать вклад в укрепление семейных ценностей на территории региона необходимо пройти регистрацию на сайте будьвдвижении.рф и по специальной ссылке", — рассказала председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Кристина Гнатюк.

Подобные сообщества появятся в каждом муниципалитете Самарской области. В течение 2024 года пройдет цикл открытых мероприятий: семейные походы, киновечера, встречи с различными специалистами в сфере семейных отношений. Ключевым событием станет Региональный форум "Родные — Любимые", приуроченный к празднованию Дня любви, семьи и верности. Стать частью большого регионального сообщества можно по ссылке.

Гостем первой встречи регионального семейного сообщества "Родные — Любимые" стала Марина Сидухина, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы. В рамках "Классной встречи", формата, где каждый может задать вопрос гостю, обсудили важность создания родительских сообществ.

"Для развития нашей страны важно, чтобы семья и традиционные ценности стали нормой и образом жизни. Государство оказывает большую поддержку в этом вопросе. Традиционные ценности закреплены в Конституции Российской Федерации, а этот год наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин объявил Годом семьи. Поддержку семьям оказывает и губернатор Самарской области. В 2024 г. на социальную поддержку семей предусмотрена рекордная сумма из федерального и областного бюджетов — 46 миллиардов рублей. Но важна инициатива самих семей, их желание объединяться, обмениваться опытом и создавать инициативы, направленные на формирование здоровых и счастливых семей. Тогда семейные сообщества станут средой развития и созидания", — сказала Марина Сидухина.

Марина Геннадьевна рассказала о мерах государственной поддержки разных категорий семей. Подробно коснулись воспитательного процесса: как он изменился в современном мире и какие тенденции в воспитании есть сегодня.

"Объявление Года семьи, стало для нас знаковым событием, ведь семья — самое важное в жизни каждого человека. В наше время очень важно объединяться семьями и дружить. И мы благодарны, что Движение Первых дает такую возможность. Например, на Молодежном форуме "iВолга", в рамках специального трека для родителей, мы познакомились с семьей из другого региона и до сих пор обмениваемся новостями и общаемся", — поделилась участница регионального сообщества "Родные — Любимые", жительница Жигулевска Татьяна Стакина.

Год семьи проводится в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей, особенное внимание в этот период будет уделено многодетным и многопоколенным семьям. План основных мероприятий года утвержден правительством Российской Федерации. В течение года программа мероприятий Года семьи охватит 89 российских регионов и будет рассчитана на взрослых и детей самого разного возраста.