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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" поздравляет горожан с наступающим Днем защитника Отечества

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В канун Дня защитника Отечества специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравляют посетителей офисов обслуживания. Вместе с наилучшими пожеланиями от энергетиков жители областного центра получают пригласительные билеты на праздничный концерт.

Подарком для добросовестных клиентов станет яркое выступление Самарского концертного духового оркестра в Окружном доме офицеров. Лауреаты международных и всероссийских конкурсов исполнят джазовые композиции и вариации на известные музыкальные темы.

"Помимо оперативного решения всех возникающих вопросов наши специалисты поблагодарили горожан за добросовестное отношение к выполнению своих обязательств по оплате коммунальных платежей, пожелали крепкого здоровья и жизненной энергии", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Поздравления клиентов прошли во всех центрах обслуживания энергокомпании для физических лиц в Самаре.

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