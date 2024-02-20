"ЭнергосбыТ Плюс" поздравляет горожан с наступающим Днем защитника Отечества

В канун Дня защитника Отечества специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поздравляют посетителей офисов обслуживания. Вместе с наилучшими пожеланиями от энергетиков жители областного центра получают пригласительные билеты на праздничный концерт.

Подарком для добросовестных клиентов станет яркое выступление Самарского концертного духового оркестра в Окружном доме офицеров. Лауреаты международных и всероссийских конкурсов исполнят джазовые композиции и вариации на известные музыкальные темы.

"Помимо оперативного решения всех возникающих вопросов наши специалисты поблагодарили горожан за добросовестное отношение к выполнению своих обязательств по оплате коммунальных платежей, пожелали крепкого здоровья и жизненной энергии", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Поздравления клиентов прошли во всех центрах обслуживания энергокомпании для физических лиц в Самаре.