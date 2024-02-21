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Власть и политика

Идеи по созданию облика межвузовского IT-кампуса в Самаре уже высказали 124 тыс. жителей региона

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области прошла очередная стратегическая сессия, посвященная облику будущего межвузовского кампуса, который будет построен в Самаре, рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена". Она была посвящена проектированию общественных пространств территории кампуса.

В стратсессии приняли участие представители инвестора, регионального правительства, научно-образовательного сообщества и индустриальные партнеры проекта.

Подобные обсуждения позволяют учитывать мнения всех будущих пользователей кампуса: студентов, преподавателей, местных жителей, бизнеса. Этот подход вовлекает всех заинтересованных в процесс разработки идей, а значит, будет создано именно то, что нужно людям.

Программа по строительству кампусов реализуется по решению президента Владимира Путина в рамках национального проекта "Наука и университеты". До 2030 г. в России будет создана сеть из 25 современных студенческих городков. В Самаре он будет расположен на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена".

"Очень важно учесть пожелания всех участников этого масштабного проекта. Территория будущего кампуса — это не только наука и передовые технологии. Это комфортное жилье и общественные пространства, это занятия спортом, культурные события, это возможности для бизнеса. Уверен, что вместе мы создадим уникальную территорию для жизни, учебы, научных открытий и больших достижений", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Участники стратегической сессии обсудили проект общественных пространств кампуса, разные подходы к взаимодействию вузов в образовательных и научных программах, сильные стороны и зоны риска проекта, а также создание модели управления.

Стратегическую сессию с приветственным словом о задачах мероприятия открыла генеральный директор компании "ПроШкола" Алиса Денисова.

Участникам стратсессии также представили результаты голосования жителей Самарской области о том, каким именно они видят международный ИТ-кампус. Общий охват голосования составил 124 тыс. человек.

"Технопарк "Жигулевская долина" принимает непосредственное активное участие в работе по созданию международного межвузовского кампуса в Самаре. Мы понимаем, что создаваемый кампус — это не просто комплекс зданий и сооружений, но это попытка сконцентрировать в одном месте инновационный задел нескольких университетов региона, чтобы, в свою очередь, повысить конкурентоспособность образования, науки и экономики Самарской области за счет создания инфраструктуры мирового класса", — отметил директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

Архитектор "Студии 44" представил проектировочные решения и подходы к проектированию общественных пространств в соответствии с разными запросами. Затронули темы паркинга, организации посещений для дата-центра, офиса студенческого межвузовского Совета, дронопорта. Участники поддержали идею расположения парковочных мест только на прикампусной территории, создания крытых пешеходных зон между корпусами. Большое внимание будет уделено спорту — общежития кампуса будут оснащены бассейном и тренажерным залом.

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