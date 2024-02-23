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Преступления Происшествия

Нерадивый вор из Самары обронил на месте преступления мобильник

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили в суд уголовное дело 21-летнего парня, обвиняемого в автокраже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В январе к правоохранителям обратился 34-летний владелец машины, из которой украли инструменты и автомагнитолу на 20 тыс. рублей. Мужчина припарковал автомобиль во дворе в Ново-Вокзальном тупике, а утром обнаружил, что пассажирская дверь и багажник открыты.

Полицейские нашли на месте происшествия мобильный телефон, который мог выронить преступник. Обнаружившийся вскоре владелец смартфона рассказал, что в тот день одолжил телефон приятелю. В итоге этого приятеля задержали. Он признал вину, а украденные инструменты нашлись в квартире его подруги. Магнитолу же, по словам подозреваемого, он выбросил.

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